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Хоккей Спорт

"Ладья" подписала нападающего Артемия Кузнецова

ТОЛЬЯТТИ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на три сезона с нападающим Артемием Кузнецовым, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Артемий является уроженцем Петрозаводска, однако свои первые хоккейные шаги делал в системе СКА. В прошлом сезоне форвард выступал за "Армию СКА" в Первенстве Санкт-Петербурга среди хоккеистов 2007 года рождения и стал лучшим бомбардиром команды, заработав 64 (22+42) очка за 34 матча при показателе полезности "+31".

Отметим, что 17-летний хоккеист ранее вызывался в юношескую сборную России.

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