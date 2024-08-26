"Ладья" подписала нападающего Артемия Кузнецова

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на три сезона с нападающим Артемием Кузнецовым, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Артемий является уроженцем Петрозаводска, однако свои первые хоккейные шаги делал в системе СКА. В прошлом сезоне форвард выступал за "Армию СКА" в Первенстве Санкт-Петербурга среди хоккеистов 2007 года рождения и стал лучшим бомбардиром команды, заработав 64 (22+42) очка за 34 матча при показателе полезности "+31".

Отметим, что 17-летний хоккеист ранее вызывался в юношескую сборную России.