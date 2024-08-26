В Самаре заблокировали проезд к Волге

Единственную автомобильную дорогу, ведущую к нескольким десяткам участков СНТ "Победа Октября" и водокачке в Студеном овраге, перекрыли бетонными блоками и забором, пишет "Самарское обозрение".

Заблокированными оказались и проезд к городскому пляжу на берегу Волги, и водокачка, снабжающая водой жителей дачного массива, и выезд к дебаркадерам. Как выяснилось, дорогу перекрыл новоявленный владелец участка Арменак Мирзоян. Теперь этот конфликт вышел на совсем другой уровень: жители Студеного оврага направили коллективную жалобу во все надзорные органы, а также на имя руководителей Самарской области и Самары. Под обращением с просьбой провести проверку и устранить нарушения действующего законодательства подписались более 120 жителей дачного массива.

"Проезжая часть улицы сужена настолько, что стал невозможен проезд автотранспорта, в том числе пожарных машин и машин скорой медицинской помощи, — рассказал "СО" один из членов СНТ. — Какая-то аварийная или чрезвычайная ситуация теперь чревата человеческими жертвами, а также параличом нормальной работы СНТ, для которой доступ к водокачке жизненно необходим". По словам председателя правления СНТ "Победа Октября" Александра Хохлова, путей проезда, альтернативных перекрытому, тут не существует. "Нормальный автомобильный спуск только один, мимо квартала "Волжские Зори". Люди оказались отрезаны от скорой помощи, от МЧС. Спецтехника теперь никак не сможет проехать, и если что-то случится на водокачке, мы останемся без воды, а в случае пожара тушить его будет нечем". Также, по словам Хохлова, СНТ лишилось возможности обслуживать проходящие вдоль Волги линии электропередачи, попавшие "за забор".

Бетонные блоки, перегородившие дорогу, установил владелец 1,1 тыс. кв. м земли, прилегающих к автомобильному проезду. По версии членов СНТ, собственником данного участка является Арменак Мирзоян. Уже в первый день после появления бетонных блоков случился инцидент. Они помешали проезду кареты скорой помощи, вызванной к инвалиду 1-й группы Виктору Полещуку на ул. Береговая Линия. В результате врачи порядка 1,5 км добирались к пациенту пешком.

Как пояснил членам товарищества сам собственник участка, представившийся Арменом, бетонными блоками он просто "обозначил границы" своей территории согласно координатным точкам. То, что он перегородил оформленную на него территорию, подтверждает анализ местоположения участка, проведенный специалистами ООО "Проектно-кадастровый центр "КОНТУР". Однако исследование при этом обнаружило факты, ставящие под сомнение законность самого оформления участка. В соответствии с действующим законодательством ширина береговой полосы реки, предназначенной для общего пользования, должна составлять 20 метров. При проведении сравнительного анализа сведений ЕГРН о местоположении участка Мирзояна и береговой линии Волги установлено, что расстояние от нее до границ надела варьируется от 17,11 до 21,19 м. Таким образом, участок частично расположен в береговой полосе водного объекта общего пользования. Кроме того, он попадает в зоны с особыми условиями использования территории — водоохранную зону и прибрежную защитную полосу.

"В настоящее время дорога в пределах границ участка перекрыта бетонными блоками, сквозной проезд автомобильного транспорта по данному участку не представляется возможным, в том числе в связи с существующим рельефом местности, — резюмировал по результатам осмотра участка кадастровый инженер ООО "ПКЦ "КОНТУР" Антон Зюзин. — Согласно п. 12 ст. 85 Земельного кодекса РФ, участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. Таким образом, можно сделать вывод о том, что земельный участок с кадастровым номером 63:01:0202001:1615 сформирован с нарушениями земельного законодательства".

Сейчас члены СНТ пытаются привлечь к возникшей проблеме внимание властей области и города, а также правоохранительных и надзорных ведомств. На прошлой неделе от "Победы Октября" была направлена коллективная жалоба по этому поводу врио губернатора Самарской области Вячеславу Федорищеву, главе Самары Елене Лапушкиной, а также в региональное управление МЧС России, прокуратуру Кировского района, Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Генпрокуратуру РФ и Средне-Волжское бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. "Самовольное перекрытие проезжей части дорог и тротуаров является административным правонарушением, предусмотренным ст. 5.18 КоАП РФ. Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц, — является уже уголовным преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 267 УК РФ", — подчеркнули члены товарищества "Победа Октября" в своем обращении.