РСХБ: сельское население — ключ к решению демографического вопроса в стране

Исследование РСХБ показало, что индекс рождаемости в российских селах выше, чем в городах в пяти из восьми федеральных округов. По оценкам экспертов к 2030 году в 10 регионах России сельское население может увеличиться на 6,4%.

Четверть населения России проживает в сельской местности, и именно на селе наблюдается более высокий уровень коэффициентов рождаемости, что делает сельские территории важным фактором демографического развития и территориального развития страны. Суммарный коэффициент рождаемости у женщин сельских территорий выше чем у горожанок в следующих федеральных округах: в Южном федеральном округе (на селе — 1,38, в городе — 1,36), в Северо-Кавказском округе (на селе — 1,98, в городе — 1,49), в Сибирском федеральном округе (на селе — 1,92, в городе — 1,32), Дальневосточном округе (на селе — 1,88, в городе — 1,42) и в Уральском федеральном округе (на селе — 1,88, в городе — 1,54).

При этом девушки, проживающие на селе, чаще городских жительниц принимают решение создать семью в юном возрасте. Так, возрастные коэффициенты рождаемости¹ за городом среди женщин 18-19 лет превышают городские в два раза, а среди 20-24 летних практически в полтора раза. В категории 35-39 лет коэффициенты выравниваются (на селе — 38,6, в городе — 38,2), в категории 40+ возрастные показатели рождаемости в городе превышают показатели на селе на 5%.

*отношение числа родившихся за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста

"В среднесрочной перспективе прирост сельского населения поможет решить демографические задачи России. Правительство непрерывно работает над улучшением жизни на сельских территориях, повышая зарплаты на селе, развивая инфраструктуру и улучшая социально-экономические условия. Сельский уклад жизни постепенно сближается с городским, при этом уровень дохода и благосостояние жителей на селе повышается год к году. Стоит отметить, что в регионах, сопредельных с крупными агломерациями, основной вклад в естественный прирост сельского населения будет также вносить высокий миграционный уровень среди людей, которые самостоятельно выбрали жизнь за городом", — комментирует управляющий директор Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования РСХБ Наталья Худякова.

Аналитики РСХБ подсчитали, что по итогам прошлого года положительным значением естественного прироста сельского населения характеризовались 12 регионов. Позитивную динамику показали не только традиционно агарные регионы, но и более урбанизированные территории. Лидером по увеличению сельского населения стал Северо-Кавказский федеральный округ, где стабильно сохраняется положительный прирост (+12% к уровню 2022 года). Положительную динамику естественного прироста населения по итогам 2023 года к 2022 на сельских территориях продемонстрировали республики Чечня (+6%), Карачаево-Черкесская (+230%), Северная Осетия-Алания (105%), Кабардино-Балкарская (+34%), Дагестан (5%), Алтай (+65%), Якутия (+1%). Положительный прирост населения также демонстрируют сельские территории республики Тывы и Тюменской области (в том числе сельские территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов).

При этом показатели естественной убыли сельского населения сокращаются в: Московской, Калужской, Калининградской, Ленинградской, Тюменской, а также республиках Алтай, Татарстан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария. Сельское население в этих регионах устойчиво растет с 2020 года, а естественная убыль заметно сокращается. По оценкам РСХБ, прирост сельского населения (с учетом миграционного и естественного прироста) в этих регионах может составить 6,4% к 2030 году. Такой рост будет обеспечен освоением новых благоприятных в природном, социальном и экономическом отношениях сельских территорий, созданием и развитием сельских агломераций, реализацией программы комплексного развития сельских территорий, что также несомненно положительно скажется на демографической ситуации в стране.

¹ Возрастные коэффициенты рождаемости (промилле (0,1 процента), значение показателя за год), данные Росстата