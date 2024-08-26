В Самарской области врачи двух больниц спасли жизнь мужчине с разрывом сердца

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 5 и Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В. П. Полякова боролись за жизнь 53-летнего пациента с разрывом межжелудочковой перегородки. Это одно из редких тяжелых осложнений инфаркта миокарда, при котором возникает нарушение целостности стенок сердца.

Мужчина поступил в Тольяттинскую больницу с диагнозом "инфаркт миокарда". Врачи провели операцию, установили стент. На седьмые сутки у пациента возникло нарушение внутренней стенки, которая разделяет правый и левый желудочки. Это состояние очень опасно, поскольку давление в этих отделах отличается. Такие ситуации происходят в интервале от трех до семи суток после инфаркта.

"К сожалению, предупредить подобный разрыв невозможно. Случай данного пациента довольно редкий. Такое происходит лишь у одного из тысячи перенесших инфаркт миокарда, — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением № 4 областного кардиодиспансера Андрей Семагин. — Хирургическое вмешательство сразу после образования дефекта рискованно, так как ткани омертвевшие и сшивать их сложно. Лучше, чтобы прошло пять — семь дней. Это непросто, но тольяттинские коллеги все эти дни оказывали пациенту необходимую помощь и подготовили его к переводу в кардиодиспансер для проведения операции".

В Тольятти пациент находился под наблюдением в реанимации. Затем на машине "скорой" в сопровождении реаниматологов кардиодиспансера его доставили в Самару. Кардиохирурги диспансера провели мужчине сложную операцию — пластику дефекта межжелудочковой перегородки. Сейчас мужчину уже выписали.