В Самаре состоялись первые соревнования по фиджитал-волейболу

Первый в истории 63-го региона турнир по фиджитал-волейболу прошел при поддержке проекта партии "Единая Россия" "Детский спорт" совместно с Федерацией фиджитал-спорта Самарской области в рамках акции департамента спорта городского округа Самара "Самара в движении".

24 и 25 августа впервые в областной столице синхронизировались волейбольные подачи рукой и джойстиком. На спортивной площадке Первомайского спуска набережной Волги прошли первые в истории Самарской губернии соревнования по фиджитал-волейболу.

Участники соревнований показали яркую игру, погрузились в захватывающую атмосферу физического и компьютерного спорта. До позднего вечера на волжском песке проходили баталии игроков на корте и приставке, рассказали соорганизаторы мероприятия, активисты партпроекта "Детский спорт" в Самарской области.

"Мы до самого начала не знали, что получится из нашей инициативы. Собрали восемь команд, желающих стать первооткрывателями в фиджитал-волейболе. Во время всех игр и особенно в финале мы получили очень много нового и необычного опыта. Благодарю каждого принявшего участие в сегодняшних исторических соревнованиях: игроков, болельщиков и организаторов! Это было круто!" — поделился эмоциями координатор партпроекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.

Команда Experience выиграла на волейбольном поле у команды KonstaTeam со счетом 2:1, но перейдя на кибер-поле, уступили две партии подряд. Команда KonstaTeam в результате победила со счетом 3:2. Третье место поделили команды "Кристалл" и "Вверх". Приняли участие в турнире по фиджитал-волейболу и активисты "Молодой Гвардии Единой России".