В Самарской области заметно вырос спрос на репетиторов для школьников

В целом за год (август 2023 года к августу 2024 года) в Самарской области спрос на репетиторов увеличился на 20%, а предложение от них — на 40%. При этом 40% репетиторов занимается онлайн, а спрос на учителей информатики увеличился в 2 раза. Аналитики "Авито Услуг" и "Авито Работы" узнали, как сейчас выглядит рынок частных учителей в Самаре и области.

Самыми популярными по абсолютным показателям спроса традиционно остаются математика, русский язык, химия, обществознание и информатика. Эти предметы трудно даются некоторым школьникам, поэтому им нужны дополнительные занятия, а родители всё чаще готовят ребят к олимпиадам и интеллектуальным конкурсам.

По данным "Авито Услуг", за год (август 2023 к августу 2024) спрос на учителей по информатике увеличился на 103%. К учителям по химии самарчане обращаются на 74% чаще, чем в прошлом году. За услугами учителей по обществознанию стали обращаться на 59% чаще. Спрос на учителей по математике увеличился на 9%. Предложение от учителей информатики увеличилось на 100%, химии — на 70%, обществознания — на 75%, математики — на 29%.

Все чаще занятия проводятся в онлайн формате. За последний год (август 2023 к августу 2024) спрос на занятия с репетитором онлайн увеличился на 18%, предложение от учителей за тот же период увеличилось на 41%. Больше всего спрос на онлайн-занятия увеличился по информатике (+117%), химии (+80%) и обществознанию (+77%). Среди учителей за год предложение онлайн-занятий больше всего увеличилось в области географии (+140%), обществознания (+90%) и химии (+82%).

Накануне приближающегося нового учебного года ожидаемо растет спрос на штатных репетиторов. Так, по данным Авито Работы, в Самарской области в июле 2024 года число вакансий для репетиторов выросло на 103% по сравнению с июлем прошлого года. Чаще всего их ищут частные компании в сфере образования, например онлайн-школы и академии. В частные школы репетиторов ищут в 2 раза чаще.

В Самарской области в июле 2024 года специалистам с небольшим опытом работы стали предлагать в среднем 64 638 рублей в месяц при полном рабочем дне.

На платформе "Авито Работа" на данный момент самыми востребованными преподавателями являются репетиторы технических направлений: физики, математики и информатики, а также специалисты по профильной подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.