В Самарской области прогнозируется туман

В регионе объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 27 августа местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".
МЧС России напоминает: "избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений; не ориентируйся на впереди идущий автомобиль; не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость".
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.