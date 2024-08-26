В Самарской области прогнозируется туман

В регионе объявлен желтый уровень опасности. Ночью и утром 27 августа местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

МЧС России напоминает: "избегай внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений; не ориентируйся на впереди идущий автомобиль; не приближайся к водителю "ведущей" машины, потому что он может внезапно затормозить, остановиться или свернуть, увеличив скорость".