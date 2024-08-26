Семья 16-миллионного гостя выставки "Россия" впервые побывала в Самарской области

В четырехдневный тур по Самарской области приехала семья 16-миллионного посетителя международного форума-выставки "Россия". Семья Ельшиных — папа Виталий, мама Наталья, дочь Елизавета и сын Роман — впервые побывали в Самарской области. Возможность познакомиться с Самарским регионом им подарила выставка "Россия", которая проходила с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. на ВДНХ в Москве.

15 июня москвичка Елизавета Ельшина пришла на выставку "Россия" вместе с мамой и братом и оказалась 16-миллионным гостем. На стенде Самарской области юбилейного посетителя приветствовали врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и генеральный директор выставки "Россия" Наталья Виртуозова, которая вручила сертификат на семейное путешествие в Самарскую область.

Для путешествия семья Ельшиных выбрали предпоследние выходные перед началом нового учебного года. С 24 по 27 августа гости увидят ключевые туристические достопримечательности Самарской области: прогуляются по уютным улочкам старой Самары, побывают на Жигулевском пивоваренном заводе. На "Валдае" посетят одно из самых красивых сел Российской Федерации — Ширяево, где познакомятся с домом-музеем художника И. Е. Репина, домом-музеем поэта А. В. Ширяевца и музеем-усадьбой купца И. Вдовина, поднимутся на смотровую площадку на Поповой горе, посетят штольни и рукотворные пещеры.

Еще один день гости нашей области проведут в столице российского автопрома — городе Тольятти, где посетят музей АвтоВАЗа, производственные площадки компании "ЛАДА Спорт" и увидят один из самых больших музеев техники под открытым небом "Парковый комплекс истории техники им. К. Г. Сахарова". Кроме того, туристы побывают в уникальном культурно-образовательном пространстве Самарского региона — Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия. Финальный день гости из Москвы проведут в одном из лучших загородных комплексов Самарской области, расположенном в сосновом лесу.

Самара и Самарская область гостей из столицы впечатлила. "Мы первый раз в Самаре. Волшебный город, красота сумасшедшая. Я не ожидал, что в Самаре так красиво, пляж в центре города — это очень необычно. При этом такой красивый, чистый и благоустроенный пляж — это отличает ваш город от всех остальных, — отметил глава семьи Виталий Ельшин. — Мы обязательно вернемся в Самару с друзьями, чтобы показать им красивый волжский город".

"О нашем регионе, действительно, с каждым годом узнают все больше и больше людей. По итогам прошлого 2023 года мы приняли более 3 млн туристов. И мы полагаем, что по результатам текущего года динамика вновь будет позитивной. А для того, чтобы предложить нашим гостям разнообразные туристические продукты, в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" сегодня в регионе создаются новые объекты. В этом году будет реализован первый этап туристического кода города Самары. Ряд наших предпринимателей откроют новые сервисы для туристов. И, конечно же, в приоритете отдельное направление — инфраструктура для отдыха у воды: наша пляжная территория, экологические маршруты и тропы", — отметил врио министра туризма Самарской области Артур Абдрашитов на встрече с семьей Ельшиных.

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал важность развития туристической отрасли. Так, недавно в ходе рабочей поездки в Сызрань, руководитель области принял участие в стратегической сессии по развитию туризма, где определил несколько важных вопросов, которые необходимо учесть при формировании проекта Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024–2029 годы по направлению "Развитие туризма и гостеприимства". Среди них — комфортное пребывание местных жителей и гостей региона, создание новых проектов и привлечение инвесторов. "Это все работает на жителей региона. Чем больше появится удобных, красивых мест для отдыха и досуга, тем больше мы будем с вами ими пользоваться. И это работает на наших гостей, которые приезжают со всех уголков страны. А чем больше их будет приезжать, тем больше мы, Самарская область, наши предприниматели и бюджет региона будем зарабатывать. И тем больше мы будем вкладывать в развитие наших любимых мест", — отмечал Глава региона.