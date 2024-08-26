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Тольяттинец Егор Белоусов взял "бронзу" на чемпионате мира по гонкам с препятствиями

САН-ХОСЕ. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Гонки с препятствиями — новый вид спорта, стремительно набирающий популярность в России и по всему миру. В 2024 г. чемпионат мира по гонкам с препятствиями проходит в столице Коста-Рики городе Сан-Хосе.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Уроженец Тольятти Егор Белоусов выступал в категории "Элита". Он преодолел трассу за 1 час 4 минуты и 42 секунды, уступив только двум спортсменам из Нидерландов.

В Самарской области работает региональная Федерация гонок с препятствиями. В 2024 г. были проведены региональные чемпионаты на длинных и коротких дистанциях, а также ежегодные соревнования по гонкам с препятствиями "Гонка героев".

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