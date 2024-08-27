Дарья Касаткина уверенно стартовала на US Open

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина обыграла румынку Жаклин Кристиан в матче первого круга US Open со счетом 6:2, 6:4, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 17 минут. В рамках встречи Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Кристиан один эйс, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

Во втором круге Дарья Касаткина сыграет с победительницей встречи Питон Стирнс (США) — Леся Цуренко (Украина).

US Open — 2024 стартовал 26 августа, и завершится 7 сентября. Действующей победительницей у женщин является американка Кори Гауфф.