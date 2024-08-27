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Общество

В поселке Фрунзенский Большеглушицкого района к концу года откроется обновленный дом культуры

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Здание давно требовало ремонта и перемен, поэтому благодаря нацпроекту "Культура" мечта сельчан начала осуществляться. Эту просьбу сельчане адресовали и депутатам "Единой России", когда собирали предложения в народную программу партии в 2021 году.

Фото: самарское отделение партии "Единая Россия"

Сейчас подрядчик уже занялся реализацией задуманного, активно ведутся демонтажные работы. По плану к концу года обновленный ДК примет первых посетителей. Завершения капремонта ждут все жители поселка.

Секретарь первичного отделения партии № 11 поселка Фрунзенский, глава сельского поселения Юрий Пищулин рассказал, что последний ремонт здания производился в 80-х годах прошлого столетия. Безусловно, все жители поселка очень довольны началом строительных работ, потому что ждали этого давно. От этого также изменится и облик села.

Сельский Дом культуры — это сердце и душа деревни, культурный центр села, который объединяет в одном месте детские кружки и секции, творческие группы, зрительный зал, библиотеку, уверен депутат фракции "Единая Россия" в региональном парламенте Николай Панченко.

"На сегодняшний день много уже сделано. Заметные перемены на лицо. Здание преображается на глазах: проведены фасадные работы, заменены кровля, оконные и дверные блоки, электропроводка и покрытие пола, обустроена система водоснабжения и водоотведения. В помещении проводятся отделочные работы, установлена система пожаротушения", — рассказал парламентарий.

"Это большой подарок для всех жителей села. Сельчане получат современный Дом культуры, а участники художественных самодеятельностей  — возможность развивать свое творчество в обновленном здании. Не стоит забывать о том, что именно в стенах сельских ДК у местных ребят формируются интересы, раскрываются и реализуются таланты. Очевидно, что все это возможно только при комфортных условиях, а для этого клуб должен быть оснащен современной технической базой", — отметил депутат Самарской губернской думы Николай Панченко.

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