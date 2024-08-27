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Самарцы меняют профессию в среднем 3 раза на протяжении жизни

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным "Авито Работы", в среднем, жители Самары меняли профессию или специальность 3 раза на протяжении всей жизни. Такие результаты показал опрос, проведенный на платформе среди более чем 7 000 работающих россиян, чтобы узнать, как часто за их жизнь им приходилось менять профессию и хотели бы они пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другому направлению.

Выяснилось, что большинство самарцев меняли свой карьерный путь хотя бы раз в жизни. Причем единожды это делали 11% участников опроса, 20% опрошенных делали это 2 раза, 16% респондентов — 3 раза, 13%—4 раза, а 5 и более раз за жизнь проходил переквалификацию 12% самарцев. 21% респондентов ни разу не меняли сферу деятельности — закономерно, чаще других возрастных групп об этом говорили опрошенные 18–24 лет (38%). Кроме того, одну профессию на всю жизнь выбирали многие респонденты старше 65 лет — об этом рассказали 28% опрошенных этой возрастной группы.

Среди ответов учитывались как карьерные переходы по смежным направлениям (например, журналистика/PR), так и переобучение совершенно новой специальности (например, бухгалтер/разработчик).

Почти половина (49%) работающих самарцев отметили, что хотели бы пройти переобучение, чтобы продолжить работу по другой специальности, причем женщин среди них больше, чем мужчин (54% против 44%). Также среди тех, кто готов и хотел бы переучиться на новую специальность или профессию, в среднем больше молодых людей в возрасте 25–34 лет (55%) и 35-44 лет (57%). Чаще представителей других сфер деятельности к профессиональному переобучению готовы специалисты банкинга и инвестиций (65%), онлайн-торговли (60%), маркетинга, рекламы и PR (57%).

Согласно опросу, 25% самарцев не готовы или скорее не готовы менять сферу своей деятельности, а еще 26% хотели бы, но не могут пройти переобучение по ряду причин. 19% респондентов не хотят проходить переобучение из-за стабильности и безопасности на текущем месте работы — они сомневаются, что смогут найти на рынке что-то лучшее в новой профессии. 16% ссылается на нехватку времени из-за личных или рабочих обязанностей, что мешает им посвятить себя обучению.

Самой распространенной причиной (29%) является неуверенность в выборе новой профессии или сферы для переобучения. Материальный вопрос также играет роль: 17% респондентов указывают на невозможность потерять текущий доход или оплатить обучение, а также не видят возможности пройти переобучение за счет компании-работодателя.

Основные причины, по которым самарцы не готовы пройти переобучение на новую специальность или профессию:

  • Неуверенность в том, какую профессию или сферу выбрать для переобучения — 29%
  • Неуверенность в своих силах — 20%
  • Стабильность и безопасность текущей работы — 19%
  • Нет возможности потерять текущий доход или оплатить обучение, нельзя пройти переобучение за счет работодателя — 17%
  • Нет времени проходить обучение из-за личных или рабочих обязанностей 16%
  • Страх перемен и неизвестности — 13%
  • Личные причины (например, проблемы со здоровьем) — 9%

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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