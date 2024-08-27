До конца недели в Самарской области обещают жару и радиационные туманы

С 27 по 30 в Самарской области сохранится теплая погода без осадков, вызванная обширной областью повышенного атмосферного давления. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Из-за отсутствия облаков и слабого ветра по ночам и рано утром местами будут образоваться радиационные туманы.
Радиационный туман — это туман, который возникает из-за радиационного охлаждения земной поверхности и влажного приземного воздуха до точки росы. Такой туман чаще всего появляется ночью в условиях антициклона при безоблачной погоде и небольшом ветре. Часто этому способствует температурная инверсия, которая препятствует подъему воздушной массы.
Как правило, радиационные туманы рассеиваются после восхода солнца. Но в холодное время года они могут сохраняться по несколько суток, а в промышленных районах иногда превращаются в смог.
Радиационный туман не опасен для человека, так как не имеет ничего общего с ионизирующим излучением. Это лишь часть радиационного обмена между нижними слоями атмосферы и поверхностью земли.