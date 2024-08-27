Стало известно, когда откроется дача Головкина

В Самаре завершается масштабная реставрация дачи Константина Головкина на берегу Волги - "Дом со слонами" (ул. Советской Армии, 292).

В настоящий момент идет монтаж мебели и подготовка пространств, где разместится школа молодого архитектора Самарского Политеха "АрхСлон". Также в здании появится музей, сообщает в своем телеграм-канале Александр Хинштейн.

Торжественное открытие памятника федерального значения запланировано на следующие выходные. Каждую неделю объект будет открыт для туристов и посетителей.

"Полностью изменилось и вся прилегающая территории. Завершаются работы по ее масштабному благоустройству. Восстановлены фигуры слонов и Панночки. Отремонтирован фонтан. Появились прогулочные террасы, спуск к Волге, фотозоны", - пишет парламентарий.

Комплекс был построен в 1908–1909 гг. по авторскому проекту его хозяина: купца, художника и ученого Константина Головкина. В советское время здесь размещался ДК водоканала. Последние годы здание не использовалось и стояло закрытым, постепенно разрушаясь. Реставрация объекта началась в 2021 году.

В ходе работ восстановлен исторический облик здания и цвет.