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Архитектура Культура

Стало известно, когда откроется дача Головкина

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре завершается масштабная реставрация дачи Константина Головкина на берегу Волги - "Дом со слонами" (ул. Советской Армии, 292).

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

В настоящий момент идет монтаж мебели и подготовка пространств, где разместится школа молодого архитектора Самарского Политеха "АрхСлон". Также в здании появится музей, сообщает в своем телеграм-канале Александр Хинштейн.

Торжественное открытие памятника федерального значения запланировано на следующие выходные. Каждую неделю объект будет открыт для туристов и посетителей. 

"Полностью изменилось и вся прилегающая территории. Завершаются работы по ее масштабному благоустройству. Восстановлены фигуры слонов и Панночки. Отремонтирован фонтан. Появились прогулочные террасы, спуск к Волге, фотозоны", - пишет парламентарий.

 

Комплекс был построен в 1908–1909 гг. по авторскому проекту его хозяина: купца, художника и ученого Константина Головкина. В советское время здесь размещался ДК водоканала. Последние годы здание не использовалось и стояло закрытым, постепенно разрушаясь. Реставрация объекта началась в 2021 году. 

В ходе работ восстановлен исторический облик здания и цвет.

 

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