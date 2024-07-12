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Архитектура Культура

В Самаре до конца сентября благоустроят территорию рядом с дачей Головкина

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который благоустроит территорию, прилегающую к объекту культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина, начало ХХ в.".

Фото: Архив «ВН»

На благоустройство выделяют 70 млн рублей. За эту сумму нужно будет провести ряд земляных работ, обустроить освещение, вырубить аварийные насаждения, посадить новые деревья и кустарники - дубы, сирень, липу, аронию, боярышник, гортензию, можжевельник и т.д. Кроме того, потребуется посадить цветы в клумбы, обустроить газоны, установить бордюры, урны, скамейки, лавки и контейнерную площадку.

В техзадании отмечается, что секцию распашных ворот "Дом со слонами" с орнаментами изготовят индивидуально. Также на территории установят кованые калитки с орнаментами.

Подрядчик определится после 19 июля. Он должен будет завершить работы до 30 сентября текущего года.

Напомним, реставрация объекта началась в 2021 году. Средства на реставрацию и восстановление самого дома со слонами и прилегающей территории выделяются из федерального бюджета в рамках партийного проекта "Историческая память". Общий объем финансирования на все работы составит порядка 200 млн рублей. Работы планируется завершить осенью этого года. В здании откроется Школа молодого архитектора.

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