В Самаре до конца сентября благоустроят территорию рядом с дачей Головкина

Департамент городского хозяйства и экологии подыскивает подрядчика, который благоустроит территорию, прилегающую к объекту культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина, начало ХХ в.".

На благоустройство выделяют 70 млн рублей. За эту сумму нужно будет провести ряд земляных работ, обустроить освещение, вырубить аварийные насаждения, посадить новые деревья и кустарники - дубы, сирень, липу, аронию, боярышник, гортензию, можжевельник и т.д. Кроме того, потребуется посадить цветы в клумбы, обустроить газоны, установить бордюры, урны, скамейки, лавки и контейнерную площадку.

В техзадании отмечается, что секцию распашных ворот "Дом со слонами" с орнаментами изготовят индивидуально. Также на территории установят кованые калитки с орнаментами.

Подрядчик определится после 19 июля. Он должен будет завершить работы до 30 сентября текущего года.

Напомним, реставрация объекта началась в 2021 году. Средства на реставрацию и восстановление самого дома со слонами и прилегающей территории выделяются из федерального бюджета в рамках партийного проекта "Историческая память". Общий объем финансирования на все работы составит порядка 200 млн рублей. Работы планируется завершить осенью этого года. В здании откроется Школа молодого архитектора.