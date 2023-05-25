Определилась компания, которая продолжит реставрацию Дома со слонами

Минкульт РФ определился с подрядчиком, который продолжит реставрацию объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина" или "дачи со слонами" в Самаре (ул. Советской Армии, 296).

Начальная цена контракта составляла 79,7 млн рублей. На торги заявились две компании, победителем стало ООО "Вега групп регион". Подрядчик предложил выполнить услуги за 79,5 млн рублей. Работы нужно провести до конца сентября 2024 года.

Реставрационные работы в здании на ул. Советской Армии, 296 начали в 2021 году. Средства на реставрацию и восстановление самого дома со слонами и прилегающей территории выделяются из федерального бюджета в рамках партийного проекта "Историческая память". Общий объем финансирования на все работы составит порядка 200 млн рублей.