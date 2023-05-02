Минкульт РФ выделил 79 млн на продолжение реставрационных работ на даче Головкина

Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, который продолжит реставрацию объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина" или "дачи со слонами" в Самаре (ул. Советской армии, 296).

Начальная цена контракта — 79,7 млн рублей. Победитель торгов определится после 24 мая, он должен выполнить работы до конца сентября 2024 года.

Напомним, реставрационные работы в здании на ул. Советской Армии, 296 начали в 2021 году.

В марте 2023 г. депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что реставрация должна завершиться в 2024 году, а работы по благоустройству территории — в 2025.

"Мы договорились, что все, что внутри забора, делается за счет федерального бюджета, в том числе восстанавливаются три скульптуры и фонтан. А спуск к Волге будет сделан за счет средств города. Проекты сейчас разрабатываются. Будет сделана и лестница, которая спустится к воде. Мы также обсуждаем установку причала или дебаркадера. Причем хотим, чтобы дебаркадер был максимально аутентичен и внешне совпадал с историческим временем. Здание будет открыто для доступа посетителей. Не ежедневно, поскольку здесь все-таки будет идти учебный процесс, но несколько дней в неделю. Сюда будут приходить гости города, туристы, сами самарцы. И мы хотим возродить традицию, которая существовала, когда молодожены после регистрации в загсе, приезжали сюда и делали запоминающиеся фотографии. Такие места для фотографирования мы обязательно предусмотрим", — рассказал парламентарий.

Средства на реставрацию и восстановление самого дома со слонами и прилегающей территории выделяются из федерального бюджета в рамках партийного проекта "Историческая память". Общий объем средств на все работы составит порядка 200 млн рублей.