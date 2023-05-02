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Архитектура Культура

Минкульт РФ выделил 79 млн на продолжение реставрационных работ на даче Головкина

САМАРА. 2 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск подрядчика, который продолжит реставрацию объекта культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина" или "дачи со слонами" в Самаре (ул. Советской армии, 296).

Начальная цена контракта — 79,7 млн рублей. Победитель торгов определится после 24 мая, он должен выполнить работы до конца сентября 2024 года.

Напомним, реставрационные работы в здании на ул. Советской Армии, 296 начали в 2021 году.

В марте 2023 г. депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн сообщил, что реставрация должна завершиться в 2024 году, а работы по благоустройству территории — в 2025.

"Мы договорились, что все, что внутри забора, делается за счет федерального бюджета, в том числе восстанавливаются три скульптуры и фонтан. А спуск к Волге будет сделан за счет средств города. Проекты сейчас разрабатываются. Будет сделана и лестница, которая спустится к воде. Мы также обсуждаем установку причала или дебаркадера. Причем хотим, чтобы дебаркадер был максимально аутентичен и внешне совпадал с историческим временем. Здание будет открыто для доступа посетителей. Не ежедневно, поскольку здесь все-таки будет идти учебный процесс, но несколько дней в неделю. Сюда будут приходить гости города, туристы, сами самарцы. И мы хотим возродить традицию, которая существовала, когда молодожены после регистрации в загсе, приезжали сюда и делали запоминающиеся фотографии. Такие места для фотографирования мы обязательно предусмотрим", — рассказал парламентарий.

 

Средства на реставрацию и восстановление самого дома со слонами и прилегающей территории выделяются из федерального бюджета в рамках партийного проекта "Историческая память". Общий объем средств на все работы составит порядка 200 млн рублей.

Дом со слонами — дача купца и мецената Константина Головкина. Объект в стиле модерн построен по совместному проекту Головкина и архитектора Валентина Тепфера в 1908–1909 годах. Двор дачи украшен скульптурами слонов. После революции в здании некоторое время располагался госпиталь, потом — детсад. Планируется, что после восстановления здесь разместится школа молодых архитекторов Самарского государственного технического университета.

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