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Архитектура Культура

После реставрации "Дом со слонами" вновь откроется для организованных экскурсий

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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После завершения реставрационных работ объект культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина", или, как его еще называют, "Дом со слонами" (ул. Советской Армии, 296) станет доступен для организованных экскурсий, рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: http://hinshtein.ru

По словам депутата, буквально на днях на уникальном объекте стартовали реставрационные работы: выставлены "леса".

"В наших планах до конца 2022 г. завершить реставрационные работы. После там разместится школа молодых архитекторов самарского Политеха. Мы специально придумали такой план, чтобы можно было отреставрировать этот уникальный объект за счет средств федерального бюджета, — рассказал парламентарий. — В ручном режиме мне удалось добиться перевода объекта из муниципальной в федеральную собственность и включить Дом со слонами в партийный проект "Единой России" "Историческая память". Средства в размере 78 млн руб. выделены из Минкультуры РФ", — рассказал Александр Хинштейн на встрече с жителями Октябрьского района. Он сообщил, что дача будет доступна для организованных экскурсий: детали станут известны после реставрации.

Напомним, последняя экскурсия на "Дачу со слонами" состоялась в апреле этого года, а двумя месяцами ранее, в феврале, анонсировались будущие реставрационные работы на объекте.

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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