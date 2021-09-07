После реставрации "Дом со слонами" вновь откроется для организованных экскурсий

После завершения реставрационных работ объект культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина", или, как его еще называют, "Дом со слонами" (ул. Советской Армии, 296) станет доступен для организованных экскурсий, рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

По словам депутата, буквально на днях на уникальном объекте стартовали реставрационные работы: выставлены "леса".

"В наших планах до конца 2022 г. завершить реставрационные работы. После там разместится школа молодых архитекторов самарского Политеха. Мы специально придумали такой план, чтобы можно было отреставрировать этот уникальный объект за счет средств федерального бюджета, — рассказал парламентарий. — В ручном режиме мне удалось добиться перевода объекта из муниципальной в федеральную собственность и включить Дом со слонами в партийный проект "Единой России" "Историческая память". Средства в размере 78 млн руб. выделены из Минкультуры РФ", — рассказал Александр Хинштейн на встрече с жителями Октябрьского района. Он сообщил, что дача будет доступна для организованных экскурсий: детали станут известны после реставрации.

Напомним, последняя экскурсия на "Дачу со слонами" состоялась в апреле этого года, а двумя месяцами ранее, в феврале, анонсировались будущие реставрационные работы на объекте.