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Архитектура Культура

На реставрацию "Дома со слонами" в Самаре выделили 17,4 млн рублей

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск лицензированного подрядчика, который проведет реставрационные и первоочередные противоаварийные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина", или, как его еще называют, "Дом со слонами" (ул. Советской Армии, 296).

Фото: Ксения Гаранина

Начальная цена контракта составляет 17,49 млн рублей. В 2021 году планируется освоить 5,24 млн рублей из этой суммы, остальные средства - в 2022 году. Финансироваться реставрация будет из федерального бюджета.

Подрядчик, имя которого назовут после 28 июня, должен будет выполнить работы до 31 августа 2022 года.

Реставрация запланирована в рамках госпрограммы "Развитие культуры" по направлению "Объекты культурного наследия, включенные в проект "Историческая память".

Напомним, последняя экскурсия на "Дачу со слонами" состоялась в апреле этого года, а двумя месяцами ранее, в феврале, анонсировались будущие реставрационные работы на объекте. 

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Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:13 В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Неужто дождались? Вопрос еще кто будет проводить работы.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:09 Председатель ВООПИиК Нина Казачкова: "Непонятно, что останется от Самары"

Сказывается плохая работа Госоргана охраны памятников. Ну и надо плотнее работать не с местной прокуратурой а с Генеральной. Контроль есть контроль а вообще все печально.

Дмитрий Лакоценин 23 августа 2018 12:24 Фабрику-кухню передадут одному из федеральных музеев

Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.

Дмитрий Лакоценин 26 июля 2018 14:13 Археологи направили заявку на раскопки территории завода клапанов в Минкульт РФ

Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.

Дмитрий Лакоценин 24 июля 2018 15:34 Зданию Фабрики-кухни в Самаре подыщут нового пользователя

Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((

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