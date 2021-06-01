На реставрацию "Дома со слонами" в Самаре выделили 17,4 млн рублей

Министерство культуры РФ объявило конкурс на поиск лицензированного подрядчика, который проведет реставрационные и первоочередные противоаварийные работы на объекте культурного наследия федерального значения "Комплекс дачи Головкина", или, как его еще называют, "Дом со слонами" (ул. Советской Армии, 296).

Начальная цена контракта составляет 17,49 млн рублей. В 2021 году планируется освоить 5,24 млн рублей из этой суммы, остальные средства - в 2022 году. Финансироваться реставрация будет из федерального бюджета.

Подрядчик, имя которого назовут после 28 июня, должен будет выполнить работы до 31 августа 2022 года.

Реставрация запланирована в рамках госпрограммы "Развитие культуры" по направлению "Объекты культурного наследия, включенные в проект "Историческая память".

Напомним, последняя экскурсия на "Дачу со слонами" состоялась в апреле этого года, а двумя месяцами ранее, в феврале, анонсировались будущие реставрационные работы на объекте.