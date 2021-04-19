В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Региональное отделение ВООПИК в Международный день памятников и исторических мест организовало закрытую экскурсию для журналистов и общественных деятелей на памятник архитектуры, Дачу Константина Головкина. Совсем скоро здание закроют противоаварийными лесами и начнут реставрационные работы.

Дача Константина Головкина, или как ее еще называют "Дом со слонами", давно закрыта для посещения. Раньше туда еще можно было проникнуть в обход сторожа, но, когда здание перешло в собственность Самарского государственного технического университета, за воротами выставили строгую охрану и по ограде провели железную колючую ленту. Максимум на что сейчас осмеливаются желающие увидеть памятник архитектуры федерального значения — это коптеры, которые пока строгая охрана не научилась сбивать

18 апреля Самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) организовало для журналистов и общественных деятелей закрытую экскурсию на знаменитую дачу. Мероприятие приурочили к Международному дню памятников и исторических мест. В роли гидов выступили градозащитник Армен Арутюнов и экскурсовод Екатерина Рогова.

Желающих посетить экскурсию было много. На самом деле, трудно найти в Самаре людей, которые бы отказались беспрепятственно пройти к настоящему символу города — два слона на фоне модернистского здания дачи. На территории памятника действуют строгие правила — ничего руками не трогать, не подходить к Даче ближе, чем на 1,5 м, на постаменты не вставать. В здание экскурсантов не пускают, но, как говорят организаторы мероприятия, и смотреть там сейчас особенно нечего — ничего не осталось со времен Головкина: дача пережила советское время, когда там размещался "Водоканал", и даже один пожар. Сейчас памятник сохранил лишь общие очертания прошлого величия — в слонах зияют дыры, фасад обваливается, территория заросла кустами, вокруг валяется прошлогодняя листва. Но уже совсем скоро здание обрастет противоаварийными лесами и начнется реставрация. Называется даже возможная дата открытия отреставрированного объекта — 2022 год.

Пока неизвестно будет ли организован свободный доступ к Даче Константина Головкина для всех желающих, сейчас там планируют создать архитектурную школу Политеха. Университет будет заниматься проектированием работ с привлечением внешних специалистов по реставрации, сами работы планируют осуществить за счет федерального бюджета, а содержание памятника на себя должен взять муниципалитет. Примерно такая же схема финансирования была определена и для другого значимого объекта региона — Фабрики-кухни, где скоро откроется филиал Третьяковской галереи.

Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш также посетила экскурсию, организованную ВООПИК, и отметила важную роль Александра Хинштейна, активно вступившегося за сохранение памятника.