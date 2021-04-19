В "Доме со слонами" состоялась последняя экскурсия, скоро памятник закроют на реставрацию

Региональное отделение ВООПИК в Международный день памятников и исторических мест организовало закрытую экскурсию для журналистов и общественных деятелей на памятник архитектуры, Дачу Константина Головкина. Совсем скоро здание закроют противоаварийными лесами и начнут реставрационные работы.
Дача Константина Головкина, или как ее еще называют "Дом со слонами", давно закрыта для посещения. Раньше туда еще можно было проникнуть в обход сторожа, но, когда здание перешло в собственность Самарского государственного технического университета, за воротами выставили строгую охрану и по ограде провели железную колючую ленту. Максимум на что сейчас осмеливаются желающие увидеть памятник архитектуры федерального значения — это коптеры, которые пока строгая охрана не научилась сбивать
18 апреля Самарское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) организовало для журналистов и общественных деятелей закрытую экскурсию на знаменитую дачу. Мероприятие приурочили к Международному дню памятников и исторических мест. В роли гидов выступили градозащитник Армен Арутюнов и экскурсовод Екатерина Рогова.
Желающих посетить экскурсию было много. На самом деле, трудно найти в Самаре людей, которые бы отказались беспрепятственно пройти к настоящему символу города — два слона на фоне модернистского здания дачи. На территории памятника действуют строгие правила — ничего руками не трогать, не подходить к Даче ближе, чем на 1,5 м, на постаменты не вставать. В здание экскурсантов не пускают, но, как говорят организаторы мероприятия, и смотреть там сейчас особенно нечего — ничего не осталось со времен Головкина: дача пережила советское время, когда там размещался "Водоканал", и даже один пожар. Сейчас памятник сохранил лишь общие очертания прошлого величия — в слонах зияют дыры, фасад обваливается, территория заросла кустами, вокруг валяется прошлогодняя листва. Но уже совсем скоро здание обрастет противоаварийными лесами и начнется реставрация. Называется даже возможная дата открытия отреставрированного объекта — 2022 год.
Пока неизвестно будет ли организован свободный доступ к Даче Константина Головкина для всех желающих, сейчас там планируют создать архитектурную школу Политеха. Университет будет заниматься проектированием работ с привлечением внешних специалистов по реставрации, сами работы планируют осуществить за счет федерального бюджета, а содержание памятника на себя должен взять муниципалитет. Примерно такая же схема финансирования была определена и для другого значимого объекта региона — Фабрики-кухни, где скоро откроется филиал Третьяковской галереи.
Министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш также посетила экскурсию, организованную ВООПИК, и отметила важную роль Александра Хинштейна, активно вступившегося за сохранение памятника.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)