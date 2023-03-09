Депутат Госдумы рассказал, что нового сделают в Самаре на даче со слонами

В четверг, 9 марта, депутат Госдумы Александр Хинштейн осмотрел объект культурного наследия "Комплекс дачи Головкина" или, как еще называют здание жители Самары, "дом со слонами".

Реставрационные работы в здании на ул. Советской Армии, 296 начали в 2021 году.

Дом со слонами - дача купца и мецената Константина Головкина. Объект в стиле модерн построен по совместному проекту Головкина и архитектора Валентина Тепфера в 1908-1909 годах. Двор дачи украшен скульптурами слонов. После революции в здании некоторое время располагался госпиталь, потом - детсад. Планируется, что после восстановления здесь разместится школа молодых архитекторов Самарского государственного технического университета.

"Здание - один из символов Самары. Когда мы только приступали к реставрации, до конца не был понятен весь фронт работ. Но в процессе выяснилось, например, что блоки, из которых собрано здание, пришли в негодность. Внутри они стали полые. Поэтому пришлось начать их массовую замену. Год назад у самарцев это вызвало определенную обеспокоенность, когда люди увидели, что привычная им стена дома со слонами вдруг исчезла. У жителей возник страх, что ломают исторический объект. Конечно, это не так. Здание восстанавливается по тем историческим чертежам, по которым оно и было построено более ста лет назад. Ну а все остальные новации были уже советские и постсоветские, в том числе и закрытые террасы, которые сейчас открыли. Так вот, подрядчик сегодня наладил производство новых блоков, которые воспроизводят оригинальные. Это важно, поскольку здание для своего времени являлось революционным - здесь впервые был применен такой метод, когда в качестве основного строительного материала используются специально изготовленные блоки из песка, цемента, ракушек и керамзита", - рассказал Александр Хинштейн.

Кроме самого здания, преобразить хотят и территорию вокруг.

"Мы договорились, что все, что внутри забора, делается за счет федерального бюджета, в том числе восстанавливаются три скульптуры и фонтан. А спуск к Волге будет сделан за счет средств города. Проекты сейчас разрабатываются. Будет сделана и лестница, которая спустится к воде. Мы также обсуждаем установку причала или дебаркадера. Причем хотим, чтобы дебаркадер был максимально аутентичен и внешне совпадал с историческим временем. Здание будет открыто для доступа посетителей. Не ежедневно, поскольку здесь все-таки будет идти учебный процесс, но несколько дней в неделю. Сюда будут приходить гости города, туристы, сами самарцы. И мы хотим возродить традицию, которая существовала, когда молодожены после регистрации в загсе, приезжали сюда и делали запоминающиеся фотографии. Такие места для фотографирования мы обязательно предусмотрим", - рассказал парламентарий.

Реставрационные работы должны завершить в 2024 году. А все работы по благоустройству территории - в 2025.

"Все средства на реставрацию и восстановление самого дома со слонами и прилегающей территории выделяются из федерального бюджета в рамках партийного проекта "Историческая память". Общий объем средств на все работы составит порядка 200 млн рублей. И если бы мы не зашли сюда и работы не начались, то, как говорят реставраторы, буквально через два-три года это здание и все, что с ним связано, было бы уже не восстановить", - напомнил Александр Хинштейн.