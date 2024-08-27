В галерее "Заварка" расскажут о сказках Самарской Луки

В субботу, 31 августа, в 16:00, в музее-галерее "Заварка" пройдет авторская экскурсия научного сотрудника музея Олега Баулина по выставке "Было/Не было" (12+).

Проект "Было/Не было" посвящен сказкам Самарской Луки и опирается на сборник Дмитрия Садовникова "Сказки и предания Самарского края" (1884, 12+). В книге собрано более 200 произведений — местные сказки, легенды, былички и былины. Что их объединяет и в чем различия? Где вымысел, а где реальность? Как встраивались народные традиции в сказочные сюжеты?

На экскурсии посетители не только познакомятся с самарским фольклором, но и узнают истории, связанные с символическими элементами в сказках, быличках, легендах. Местные байки и былины содержательно многообразны, поскольку важнейшей особенностью Самарской губернии является полиэтнический состав населения. Такое многообразие языков, верований и обычаев оказало прямое влияние на фольклор Самарского края.

Гости увидят курочку Рябу, Машу и медведя, Мальчика с пальчика, кикимору, водяного, лешего, банника и других героев сказок через призму самарского фольклора. Как появились в легендах Илья Пророк, Стенька Разин, Емельян Пугачев? Где находится Пряничная гора, кто такие Шишига, Маргалютка и Усолка? Посетители узнают ответы на эти и другие вопросы.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись в социальных сетях музея-галереи "Заварка".