Борты, летящие в Казань, направлены в Самару

Самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправлены в Самару из-за временных ограничений в международном аэропорту "Казань", сообщает РИА Новости.

"Направляющиеся в аэропорт "Казань" рейсы из Москвы (Шереметьево) и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару", — сказал собеседник агентства.

С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами.