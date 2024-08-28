ХК "Лада" уступил "Трактору" "очко"

Игроки "Лады" уступили "Трактору" в первом матче на Кубке губернатора Челябинской области.

Тренерскому штабу "Лады" пришлось основательно поломать голову над составом на поединок против "черно-белых" — явно не на руку волжанам сыграли отъезд Арсения Коромыслова, Егора Морозова, Магомеда Шараканова в сборную России и травма Дмитрия Кугрышева, из-за которой форвард остался в Тольятти. В итоге первую атакующую тройку составили Никита Попугаев, Михаил Фисенко и Андрей Алтыбармакян, а Владислав Семин и Максим Минеев — стартовую пару защитников. Также место нашлось и для Александра Государева, выступавшего до этого за "Ладью". В рамке обосновался Владислав Подъяпольский.

В самом начале встречи удача улыбнулась тольяттинцам. Простой вброс шайбы в чужую зону со стороны Никиты Михайлова превратился в настоящий курьез — снаряд угодил в конек защитнику "Трактора" Сергею Телегину и предательски отскочил в ворота. 0:1. Однако "черно-белые" достаточно быстро отыгрались благодаря Максиму Шабанову, реализовавшего численное преимущество — 1:1.

На старте второго периода "Лада" выстрелила дуплетом, дважды огорчив Сергея Мыльникова за 66 секунд. Сперва Архип Неколенко с ползоны замкнул передачу Зията Пайгина, а затем Остап Сафин в касание переправил шайбу в сетку после шикарного паса Троя Джозефса на дальнюю штангу — 1:3. На 29-й минуте "Трактор", казалось, сумел сократить отставание, однако гол был отменен арбитрами в результате видеопросмотра по запросу тренерского штаба "автозаводцев" на положение "вне игры". И все же вскоре подопечные Бенуа Гру забили по всем правилам — отличился Дилан Сикьюра. 2:3.

В третий игровой отрезок тольяттинская команда входила уже без травмированных Михаила Фисенко и Троя Джозефса, чем очень быстро соперник воспользовался. Дилан Сикьюра оформил дубль — 3:3. Далее "Трактор" владел инициативой, но обескровленные "автозаводцы" сумели сохранить ничейный исход и перевести матч в овертайм.

К сожалению, в дополнительной пятиминутке "Лада" капитулировала — за 46 секунд до сирены Максим Шабанов поразил створ и, как Сикьюра ранее, добрался до дубля. 4:3.

Завтра, 28 августа, команда Олега Браташа встретится в Челябинске с "Амуром", который в своем первом матче на турнире был сильнее "Югры" со счетом 2:1.