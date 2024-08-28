Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира в США

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер вышла во второй круг Открытого чемпионата США — 2024. В матче первого круга она разгромила представительницу Аргентины Надию Подороску.

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:1, пишет championat.com.

Матч продолжался 51 минуту. В рамках встречи Шнайдер не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из пяти. На счету Подороски два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из четырех.