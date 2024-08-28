Расписание теплоходов в Самаре изменится со 2 сентября

С 2 сентября вносятся изменения в расписание на маршрутах: Самара - Рождествено, Самара - Винновка, Самара - Зольное, Самара - Гаврилова поляна, сообщает СРПП.

Теплоходы до Рождествено будут ходить каждый час с 6:00 до 21:00.

Из Самары на Гаврилову Поляну ежедневно будут отправляться два рейса — в 7:45 и 16:00. Обратно — 10:05 и 18:25.

До Зольного ежедневно будет осуществляться один рейс в 8:30. Из Зольного в Самару в 14:00. До Ширяево также можно будет добраться на рейсе в 17:30, а в Самару — 6:10.

С расписанием до Винновки можно ознакомится ниже: