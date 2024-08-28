Расписание теплоходов в Самаре изменится со 2 сентября

С 2 сентября вносятся изменения в расписание на маршрутах: Самара - Рождествено, Самара - Винновка, Самара - Зольное, Самара - Гаврилова поляна, сообщает СРПП.
Теплоходы до Рождествено будут ходить каждый час с 6:00 до 21:00.
Из Самары на Гаврилову Поляну ежедневно будут отправляться два рейса — в 7:45 и 16:00. Обратно — 10:05 и 18:25.
До Зольного ежедневно будет осуществляться один рейс в 8:30. Из Зольного в Самару в 14:00. До Ширяево также можно будет добраться на рейсе в 17:30, а в Самару — 6:10.
С расписанием до Винновки можно ознакомится ниже:
Ознакомиться с актуальным расписанием можно на сайте Самарского речного пассажирского предприятия и по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.