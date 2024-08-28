"Ингосстрах" выступит генеральным партнером ИНСФОРУМа

"Ингосстрах" выступит генеральным партнёром первого неформального мероприятия для страховых агентов — ИНСФОРУМ. Оно состоится 22 сентября в Москве на площадке VK Stadium. Организатором форума является онлайн-платформа для агентов и брокеров "Инссмарт".

Участниками мероприятия станут более 2000 агентов со всей страны. Перед ними выступят ведущие эксперты из сфер предпринимательства и страхования, среди которых тренер по голосу и речи Седа Каспарова, бизнес-спикер и автор книг о маркетинге Игорь Манн, сооснователь "Инссмарт" Артур Коломиец, предприниматель и автор YouTube-канала о недвижимости Виктор Зубик и многие другие.

Цель ИНСФОРУМа — объединить профессионалов на одной площадке для обмена опытом и знаниями. На мероприятии обсудят эффективные инструменты для повышения продаж, важность построения личного бренда и лидерство. Программа форума выстроена таким образом, что каждый участник сможет улучшить свои навыки и выстроить собственную стратегию роста.

"Онлайн-платформа "Инссмарт" — наш надёжный партнёр. Мероприятия такого плана еще не проводились на рынке, поэтому нам важно было поддержать инициативу коллег. "Ингосстрах" уделяет много внимания развитию партнёрских отношений и хорошо понимает, что эффективность специалиста во многом зависит от его гибких навыков, профессиональных целей и жизненных приоритетов", — отметил Денис Морозов, директор департамента продаж "Ингосстраха".