"Ингосстрах" выступит генеральным партнером ИНСФОРУМа

"Ингосстрах" выступит генеральным партнёром первого неформального мероприятия для страховых агентов — ИНСФОРУМ. Оно состоится 22 сентября в Москве на площадке VK Stadium. Организатором форума является онлайн-платформа для агентов и брокеров "Инссмарт".
Участниками мероприятия станут более 2000 агентов со всей страны. Перед ними выступят ведущие эксперты из сфер предпринимательства и страхования, среди которых тренер по голосу и речи Седа Каспарова, бизнес-спикер и автор книг о маркетинге Игорь Манн, сооснователь "Инссмарт" Артур Коломиец, предприниматель и автор YouTube-канала о недвижимости Виктор Зубик и многие другие.
Цель ИНСФОРУМа — объединить профессионалов на одной площадке для обмена опытом и знаниями. На мероприятии обсудят эффективные инструменты для повышения продаж, важность построения личного бренда и лидерство. Программа форума выстроена таким образом, что каждый участник сможет улучшить свои навыки и выстроить собственную стратегию роста.
"Онлайн-платформа "Инссмарт" — наш надёжный партнёр. Мероприятия такого плана еще не проводились на рынке, поэтому нам важно было поддержать инициативу коллег. "Ингосстрах" уделяет много внимания развитию партнёрских отношений и хорошо понимает, что эффективность специалиста во многом зависит от его гибких навыков, профессиональных целей и жизненных приоритетов", — отметил Денис Морозов, директор департамента продаж "Ингосстраха".
Последние комментарии
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Отличная новость, хороший поезд А мы на маршруте НН- Мск ездим на Ласточке. Билеты берем через https://lasttrain.ru. По цене/качеству Ласточка полностью устраивает.
Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.