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Кинокалендарь переверну: Wink.ru в сентябре порадует танцевальными и сериальными хитами

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Традиционно в сентябре стартует учебный год и новый сезон для телевидения и онлайн-кинотеатров. Самая ожидаемая премьера в новом сезоне в Wink.ru — сериал о первой женской поп-группе "Комбинация" (16+), премьерная серия которого откроется 6 сентября. А в первый осенний день редкий сюрприз для детской и семейной аудитории — премьера детектива "Любопытная Варвара" (6+), где расследования ведет 10-летняя школьница.

Скрасить начало нового учебного года подрастающей аудитории помогут сразу несколько премьер на Wink.ru. С 1 сентября можно будет смотреть новый мультфильм легендарной франшизы "Три богатыря. Ни дня без подвига" (6+). У богатырей что ни день, то подвиг по расписанию. На этот раз придется расследовать похищение княжеской короны, а также спасать друзей из волшебного, но опасного мира снов.

5 сентября выйдет российская семейная комедия "Не одна дома" (6+). У пятиклассницы Маши Хаметовой родители уезжают в срочную командировку, и она остается дома одна. Присмотреть за ребенком вызвали няню, которую нашли через популярный онлайн-сервис. Однако няня оказывается не той, кем кажется. У Маши всего одна ночь, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

6 сентября станет доступен китайский приключенческий фэнтези-мультфильм "Побег из лабиринта времени" (6+). Шебутные братья-медведи Бриар и Брамбл снова в опасности. Помочь им может только лесоруб Вик, который вынужден отправиться в фантастическое путешествие во времени и пространстве. На пути его ждет множество испытаний, удивительных тайн и странных существ. Но чего не сделаешь, чтобы спасти лучших друзей.

А 19 сентября Wink.ru покажет еще один фэнтези-мультфильм — французско-бельгийский проект "Сирокко из Страны Ветров" (6+), который творчески использует дух "Алисы в стране чудес" и "Унесенных призраками" студии Гибли. Кармен и ее младшая сестра Жюльетта проводят день в гостях у соседки, детской писательницы, чьи захватывающие истории посвящены обитателям фантастического Королевства Ветров. Пока хозяйка отдыхает, девочки обнаруживают ожившую фигурку, которая открывает им портал в сказочную страну.

А взрослым можно смотреть новое российское кино в Wink.ru. Уже доступна комедия "Водитель-олигарх" (12+) с прекрасными актерскими работами Павла Прилучного, Алексея Чадова, Ольги Погодиной, Станислава Дужникова, Анны Уколовой, Дмитрия Хрусталёва и Елены Валюшкиной. Тимур Бабурин не знает, что такое ходить на работу. Он — сын очень богатого человека, гуляка и прожигатель отцовских денег. От скуки Тимур заключает экзотические пари. Например, может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Внезапно его отец умирает, оставив Тимуру не только деньги, но и весь бизнес. Антон, основной бизнес-партнер папы, который всю свою жизнь отдал общему делу, ненавидит отпрыска. Он предлагает ему спор "ценою в жизнь". Тимур соглашается.

15 сентября в Wink.ru станет доступен российская драма "Детка (Летом асфальт теплый)" (18+). Даше 18 лет, ее вырастил отец. Жизнь героини резко меняется, когда она сбегает из дома в поисках ответов на вечные вопросы: что со мной не так и почему мама меня бросила? Оказавшись рядом с матерью, уже разучившейся ее любить, Даша пытается разобраться в непростых отношениях и невысказанных чувствах. В ролях Маша Мацель, Виктория Исакова, Маруся Фурина, Алексей Розин и другие.

Пополнится коллекция Wink.ru и новыми европейскими и американскими картинами. С 3 сентября можно будет смотреть итальянский триллер "Среди волков" (18+). Брат и сестра, не видевшие друг друга много лет, оказываются вовлеченными в одно и то же ограбление по разные стороны баррикад. Она — офицер полиции, он — преступник. Старые семейные раны вновь напоминают о себе — брату и сестре придется сделать выбор, который ставит под угрозу их жизни.

5 сентября откроется историческая драма американских кинематографистов "Немая жизнь: История женщины в черном" (18+). Голливуд — город грез и надежд, но и печали. Здесь, на кладбище Hollywood Forever, съемочная группа работает над фильмом о звездах старого Голливуда. Однажды появляется загадочная женщина в черном, которая приносит красную розу на могилу первого секс-символа Голливуда Рудольфо Валентино. Что за тайну она хранит на протяжении 70 лет и при чем здесь звезда немого кино? В ролях Владислав Козлов, Терри Мур, Шерилин Фенн, Изабелла Росселлини, Франко Неро, Монте Маркхэм, Галина Логинова, Ксения Жарова и другие.

Также 5 сентября любители французского абсурдистского кино могут посмотреть свежую комедию "Даааааали!" (16+). Виртуозная фантазия о причудах гения Сальвадора Дали от корифея кинематографических анекдотов Квентина Дюпье. Начинающей журналистке поручено взять интервью у великого и ужасного художника. Он соглашается на встречу, которая раз за разом переносится из-за обстоятельств непреодолимой силы. Экстравагантный, капризный и самый дерзкий человек на земле увлекает молодую женщину в лабиринт нескончаемых сюрпризов.

А 19 сентября в Wink.ru состоится цифровая премьера американского драмеди "Призрачный свет" (16+). Замкнутый Дэн оказывается задействованным в любительской постановке "Ромео и Джульетты". Постепенно становится понятно, что у его отстраненности есть тайная причина. Но вот его холодность и скепсис сменяются надеждой. Сможет ли большое искусство излечить душу маленького человека и спасти семью, которая находится на грани распада?

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