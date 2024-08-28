Авито Работа: кого ждут на вакансии с зарплатами от 150 тысяч рублей

Эксперты Авито Работы на основе данных платформы представили подборку вакансий по Самарской области в разных отраслях с шестизначной оплатой труда.
Монтажнику алюминиевых конструкций с опытом от двух лет, уверенными навыками чтения чертежей и проведения сложных технических работ, обещают сдельную оплату от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Специалист должен быть готов к ненормированному графику и командировкам не только по области, но и в другие регионы.
Сварщик технологических трубопроводов со стажем больше года и удостоверением НАКС может зарабатывать порядка 200 тыс. руб. в месяц. Ему предлагают почасовую оплату труда с выплатами каждые 10 дней. Иногородним сотрудникам работодатель предоставит жильё и компенсирует расходы на проезд.
В вакансии руководителя проекта на пищевом производстве указана оплата 130-150 тыс. рублей. Среди требований к кандидату — высшее экономическое образование, опыт не менее трёх лет и умение работать в режиме многозадачности. Специалист должен будет возглавить бизнес-проект и вести его от этапа разработки до реализации.
Производитель спортивного инвентаря готов платить от 150 тыс. руб. менеджеру, который хорошо знает специфику продаж на маркетплейсах. Кроме ведения личных кабинетов компании в обязанности специалиста входят настройка рекламы, аналитика продаж, работа с блогерами и другие функции. Вакансия предусматривает удалённый формат работы.
Водитель с правами категории СЕ и стажем за рулем от 3-5 лет может претендовать на оплату 170 тыс. руб. в месяц, работая в компании по перевозке сельхозпродукции. Он будет управлять грузовым автомобилем Scania и перевозить зерно, корма и другую продукцию. Специалисту необходимо владеть навыками мелкого ремонта и оформления транспортных документов.
Эксперты Авито Работы советуют соискателям при выборе трудоустройства обращать внимание на благонадежность компании. Чтобы пользователи чувствовали себя более уверенными при поиске вакансий, работодателям на платформе предлагается пройти верификацию по банковскому ID или ИНН. После этого в их аккаунте появляется бейдж "Реквизиты проверены". По подсчетам Авито, до 92% кандидатов охотнее откликаются на вакансии с такой отметкой в профиле.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают