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Авито Работа: кого ждут на вакансии с зарплатами от 150 тысяч рублей Самарцы меняют профессию в среднем трижды на протяжении жизни Около 300 специалистов кадровых служб региональных предприятий пройдут обучение по привлечению кадров В Самарской области заметно вырос спрос на репетиторов для школьников "Авито" и Госуслуги разработали проект помощи пострадавшим из Курской области

Занятость Экономическая политика

Авито Работа: кого ждут на вакансии с зарплатами от 150 тысяч рублей

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Авито Работы на основе данных платформы представили подборку вакансий по Самарской области в разных отраслях с шестизначной оплатой труда.

Монтажник

Монтажнику алюминиевых конструкций с опытом от двух лет, уверенными навыками чтения чертежей и проведения сложных технических работ, обещают сдельную оплату от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Специалист должен быть готов к ненормированному графику и командировкам не только по области, но и в другие регионы.

Сварщик

Сварщик технологических трубопроводов со стажем больше года и удостоверением НАКС может зарабатывать порядка 200 тыс. руб. в месяц. Ему предлагают почасовую оплату труда с выплатами каждые 10 дней. Иногородним сотрудникам работодатель предоставит жильё и компенсирует расходы на проезд.

Руководитель проекта

В вакансии руководителя проекта на пищевом производстве указана оплата 130-150 тыс. рублей. Среди требований к кандидату — высшее экономическое образование, опыт не менее трёх лет и умение работать в режиме многозадачности. Специалист должен будет возглавить бизнес-проект и вести его от этапа разработки до реализации.

Менеджер по маркетплейсам

Производитель спортивного инвентаря готов платить от 150 тыс. руб. менеджеру, который хорошо знает специфику продаж на маркетплейсах. Кроме ведения личных кабинетов компании в обязанности специалиста входят настройка рекламы, аналитика продаж, работа с блогерами и другие функции. Вакансия предусматривает удалённый формат работы.

Водитель категории СЕ

Водитель с правами категории СЕ и стажем за рулем от 3-5 лет может претендовать на оплату 170 тыс. руб. в месяц, работая в компании по перевозке сельхозпродукции. Он будет управлять грузовым автомобилем Scania и перевозить зерно, корма и другую продукцию. Специалисту необходимо владеть навыками мелкого ремонта и оформления транспортных документов.

Эксперты Авито Работы советуют соискателям при выборе трудоустройства обращать внимание на благонадежность компании. Чтобы пользователи чувствовали себя более уверенными при поиске вакансий, работодателям на платформе предлагается пройти верификацию по банковскому ID или ИНН. После этого в их аккаунте появляется бейдж "Реквизиты проверены". По подсчетам Авито, до 92% кандидатов охотнее откликаются на вакансии с такой отметкой в профиле.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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