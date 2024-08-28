В Самаре продлено ограничение движения транспорта по ул. Авиационной

В Самаре в связи с проведением монтажа водоводов продлено ограничение движения транспорта по ул. Авиационной, сообщает мэрия города.
Ограничение продлится до 23:59 30 сентября на участке от ул. Клинической до ул. Ново-Урицкой. Городской пассажирский транспорт (автобусы маршрута № 52) следует по скорректированной схеме.
Подробнее с актуальными временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.
Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.