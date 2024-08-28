В Самаре продлено ограничение движения транспорта по ул. Авиационной

В Самаре в связи с проведением монтажа водоводов продлено ограничение движения транспорта по ул. Авиационной, сообщает мэрия города.

Ограничение продлится до 23:59 30 сентября на участке от ул. Клинической до ул. Ново-Урицкой. Городской пассажирский транспорт (автобусы маршрута № 52) следует по скорректированной схеме.

Подробнее с актуальными временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.

Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.