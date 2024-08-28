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Общество

В Самаре продлено ограничение движения транспорта по ул. Авиационной

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в связи с проведением монтажа водоводов продлено ограничение движения транспорта по ул. Авиационной, сообщает мэрия города.

Ограничение продлится до 23:59 30 сентября на участке от ул. Клинической до ул. Ново-Урицкой. Городской пассажирский транспорт (автобусы маршрута № 52) следует по скорректированной схеме.

Подробнее с актуальными временными схемами организации движения транспорта, включая общественный, можно ознакомиться в приложениях.
Обращаем внимание горожан на необходимость заранее планировать свои поездки.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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