На ул. Литвинова в Самаре на месяц перекроют участок дороги

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С 06:00 29 августа до 23:59 27 сентября в Самаре будет ограничено движение транспорта по ул. Литвинова, в районе домов № 236-242, сообщает мэрия города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары