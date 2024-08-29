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Музеи и выставки Культура

Во дворе Музея модерна состоится экскурсия по выставке "Самарский модернИЗМ"

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 29 августа, в 18:30 во дворе Музея модерна состоится кураторская экскурсия Армена Арутюнова по выставке "Самарский модернИЗМ", открытой в июне в рамках проекта "ЗИМфест. Наследие модернизма" и посвященной связи архитектурных стилей ХХ века на примере самарских зданий.

Фото: Музей Модерна

Уже завтра, на экскурсии куратор выставки расскажет, как связаны между собой постройки эпохи модерн, конструктивизм и послевоенный советский модернизм, что объединяет особняк Курлиной и Дворец бракосочетания, Новотроицкий торговый корпус и Фабрику-кухню, "Дачу со слонами" и башни экспериментального элеватора и о других параллелях. С апреля ЖК "ЗИМ Галерея" знакомит самарцев с модернизмом во всех его проявлениях — от архитектуры до музыки.  Выставка "Самарский модернИЗМ" будет открыта во дворе Музея Модерна до конца сентября.

Вход свободный. Регистрация не требуется.

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