Дарья Касаткина завершила участие на US Open

Уроженка Тольятти Дарья Касаткина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США, сообщает championat.com. В матче второго круга она проиграла американке Питон Стирнс со счетом 1:6, 6:7 (3:7).

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Касаткина выполнила семь эйсов, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три из шести брейк-пойнтов. На счету Стирнс шесть подач навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести.