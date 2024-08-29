Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева вышли во второй круг US Open в парном разряде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и ее соотечественница Мирра Андреева успешно стартовали на US Open — 2024 в парном разряде, сообщает championat.com. В первом круге россиянки обыграли 14-х сеяных турнира испанку Кристину Букшу и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10-4).
Матч продолжался 2 часа 37 минут. В рамках встречи Андреева и Павлюченкова выполнили 12 подач навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Букши и Ифань два эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.
Во втором круге Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова сыграют с Марией-Камилой Осорио-Серрано (Колумбия) и Алисией Паркс (США).
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!