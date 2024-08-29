Анастасия Павлюченкова и Мирра Андреева вышли во второй круг US Open в парном разряде

Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова и ее соотечественница Мирра Андреева успешно стартовали на US Open — 2024 в парном разряде, сообщает championat.com. В первом круге россиянки обыграли 14-х сеяных турнира испанку Кристину Букшу и китаянку Сюй Ифань со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (10-4).

Матч продолжался 2 часа 37 минут. В рамках встречи Андреева и Павлюченкова выполнили 12 подач навылет, допустили шесть двойных ошибок и реализовали три брейк-пойнта из шести. На счету Букши и Ифань два эйса, шесть двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Мирра Андреева и Анастасия Павлюченкова сыграют с Марией-Камилой Осорио-Серрано (Колумбия) и Алисией Паркс (США).