В СамГМУ разработали веб-сервис для диагностики эндокринных заболеваний

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России создали веб-сервис для улучшения диагностики пациентов с первичным гиперпаратиреозом — одним из наиболее распространенных эндокринных заболеваний после сахарного диабета и патологий щитовидной железы. Программа оценивает результаты анализов пациента, помогает быстро установить диагноз и определить тактику лечения. На разработку получен патент.
Первичный гиперпаратиреоз — заболевание, при котором околощитовидная железа вырабатывает избыточное количество паратиреоидного гормона. Эта болезнь вызывает целый ряд проблем, поэтому так важно своевременно установить диагноз и назначить лечение.
Чтобы установить диагноз, пациенту назначают анализы и инструментальные исследования, результаты которых вносятся в программу. Она выдает интегральный показатель, по которому можно установить или опровергнуть диагноз первичного гиперпаратиреоза и определить тактику лечения.
Веб-сервис планируется распространить среди заинтересованных специалистов и, в перспективе, разработать специальное приложение для мобильных устройств.
Разработку вели специалисты кафедры общей хирургии и хирургических болезней СамГМУ под руководством ее заведующего, д. м. н., профессора Игоря Макарова, а также магистранты Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ. Она была организована в 2022 году, — одна из первых среди других российских университетов. ПИШ СамГМУ создана с целью реализации принципиально новой модели инженерного образования для здравоохранения. Она нацелена на создание экспортно-ориентированных продуктов, для этого сегодня остро необходимо комбинированное владение инженерными и медицинскими компетенциями по направлению Life Science.
В перспективе, лабораторные корпусы Передовой медицинской инженерной школы СамГМУ будут размещены на территории нового межвузовского кампуса в Самаре. Создание студенческого кампуса реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты". Появление нового кампуса призвано способствовать взаимодействию между научным и технологическим сообществом Самарской области, развитию научного инновационного потенциала региона и страны.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас