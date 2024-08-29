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Общество

Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в рамках Российско-Китайского молодежного форума

САРАТОВ. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Саратове завершил работу IX Российско-Китайский молодежный форум в формате "Волга-Янцзы". Участниками международного мероприятия, которое проходило несколько дней, стали более 300 представителей студенческой молодежи из вузов Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин.

Фото: Саратовская областная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи"

От Самарской области в форуме принимала участие делегация в составе 11 человек, студенты высших учебных заведений региона, которым интересна китайская культура и язык.

От имени полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова к участникам форума обратился замполпреда Олег Машковцев, пожелав ребятам не останавливаться на достигнутом, а продолжить общение и дружбу.

"Для наших народов характерны мужество и стойкость, общие взгляды на ключевые исторические события и на то, что происходит в современном мире. Мы стремимся способствовать формированию более справедливого и устойчивого многополярного миропорядка. Россия и Китай поддерживают традиционные ценности — это институт крепкой семьи, взаимопомощь, служение Отечеству и ответственность за будущее. Поэтому одна из наших стратегических задач — создание условий для всестороннего развития молодежи на основе этих ценностей.

Участников форума объединили взаимный интерес к культуре и традициям, изучение русского и китайского языков, участие в совместных образовательных программах и, конечно, искреннее желание ближе узнать друг друга. Уверен, что насыщенная культурно-просветительская и спортивная программы позволили вам в полной мере реализовать ваши ожидания от форума и получить незабываемые впечатления", — сказал Олег Машковцев.

Он также выразил благодарность генеральному консулу КНР в Казани Сян Бо за возможность познакомить китайскую молодежь с культурой России на саратовской земле, а также за эстетическое наслаждение от Дня Китая на форуме. Отдельные слова благодарности заместитель полпреда адресовал организаторам и лично губернатору Саратовской области Роману Бусаргину.

"Форум невероятный! Безумно рада, что поехала представлять Самарскую область на "Волга-Янцзы". Мы с удовольствием поддерживали коммуникацию не только с гостями из других республик и городов, но и с иностранными провинциями. Мы выступали с песней и художественным словом. Также у нас работал шатер, в котором проходили мастер-классы по изготовлению амулетов и квилинг. Там же были угощения, веселая музыка и специальная конструкция с песком Поволжья. Таким образом мы смогли познакомить наших друзей из Китая со своей культурой и познакомиться с культурой китайцев — это был невероятный опыт", — делится впечатлениями Маргарита Кузнецова, студентка Самарского филиала МГПУ.

В Самарской области поддержке талантливой молодежи уделяется большое внимание. По предложению главы региона Вячеслава Федорищева более 30 студентов самарских вузов проходят стажировку в региональных органах власти. Кроме того, до 31 августа 2024 года проводится конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства региона, членов которого планируют приглашать также к участию в заседаниях регионального кабмина.

Девятый Российско-Китайский молодежный форум в формате "Волга-Янцзы" стал уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран. Одно из ярких событий форума — создание на набережной Саратова 150-метрового мурала "Волга и Янцзы — великие реки дружбы". Изображение российских и китайских художников заняло площадь 600 кв. м. С одной стороны показаны достопримечательности 14 регионов ПФО, а с другой — шести китайских провинций. В центре их объединяют девушки, олицетворяющие обе реки.

Участников форума с его завершением поздравил заместитель Председателя Правительства — министр образования региона Михаил Орлов: "Все эти пять дней Саратовская область оставалась эффективной международной площадкой, где каждый из вас смог проявить себя, презентовать свои проекты, обменяться знаниями и впечатлениями, обрести новых друзей. Уверен, что Форум стал ярким событием для молодежи регионов Приволжского федерального округа, всей России и Китайской Народной Республики. В память о Форуме на одной из главных достопримечательностей города — набережной Космонавтов останется созданный вами мурал, как символ многолетней дружбы между Россией и Китаем. Хочу поблагодарить полпредство и лично Игоря Анатольевича Комарова за уникальную возможность принимать у нас в регионе талантливую, целеустремленную и креативную молодежь".

В этом году форум приурочен к 75-летней годовщине установления российско-китайских дипломатических отношений и перекрестным годам культуры России и Китая. В течение нескольких дней молодые люди дискутировали об инновационном развитии двух стран, участвовали в образовательных и спортивных мероприятиях, посещали популярные туристические места Саратовской области. Так, студенты смогли увидеть место, где приземлился первый космонавт планеты Юрий Гагарин, и погулять по Парку покорителей космоса. Не обошлось и без гастрономической экскурсии: на местной фабрике показали весь процесс изготовления мороженого.

Завершился форум подведением итогов и демонстрацией творческих номеров с участием талантливых коллективов.

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Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

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