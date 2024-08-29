В Новокуйбышевске общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта на ул. Миронова

В Новокуйбышевске с 22:00 31 августа до 03:00 2 сентября будет закрыта проезжая часть дороги по ул. Кирова в районе пересечения с ул. Миронова.
Движение автобусных маршрутов: № 9в, 9к, 10, 10к, 10в (39кв), 10в (72кв), 11, 26, 122, 123 в части их следования от пересечения ул. Миронова и ул. Гагарина до пересечения ул. Кирова и ул. Промышленная по ул. Гагарина и ул. Кирова будет изменено.
Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 3, 4 будут осуществлять перевозки от остановки "ПТП" до конечной остановки соответствующего маршрута.
Троллейбусные маршруты №№ 5, 6 будут осуществлять перевозки от 72 квартала по пр. Победы до ул. Бочарикова (ул. Бочарикорва — ул. Егорова — ул. Суворова — ул. 50-летия НПЗ — ул. Осипенко — ул. 50-летия НПЗ — ул. Кирова — ул. Чернышевского — ул. Пирогова — пр. Победы до 72 квартала)
Также будут заменены маршруты следования от начального пункта до остановки "ПТП" троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 3, 4 перевозками на автобусах по аналогичный маршрутам.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.