16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Новокуйбышевске общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта на ул. Миронова Поддержка государства помогает большой семье из Камышлинского района Самарские студенты приняли участие в создании 150-метрового мурала в рамках Российско-Китайского молодежного форума В СамГМУ разработали веб-сервис для диагностики эндокринных заболеваний В СамГУПС начинается процедура переименования вуза

Общество

В Новокуйбышевске общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта на ул. Миронова

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Новокуйбышевске с 22:00 31 августа до 03:00 2 сентября будет закрыта проезжая часть дороги по ул. Кирова в районе пересечения с ул. Миронова.

Движение автобусных маршрутов: № 9в, 9к, 10, 10к, 10в (39кв), 10в (72кв), 11, 26, 122, 123 в части их следования от пересечения ул. Миронова и ул. Гагарина до пересечения ул. Кирова и ул. Промышленная по ул. Гагарина и ул. Кирова будет изменено.

Троллейбусные  маршруты №№ 1, 2, 3, 4 будут осуществлять перевозки от остановки "ПТП" до конечной остановки соответствующего маршрута.

Троллейбусные  маршруты №№ 5, 6 будут осуществлять перевозки от 72 квартала по пр. Победы до ул. Бочарикова (ул. Бочарикорва — ул. Егорова — ул. Суворова — ул. 50-летия НПЗ — ул. Осипенко — ул. 50-летия НПЗ — ул. Кирова — ул. Чернышевского — ул. Пирогова — пр. Победы до 72 квартала)

Также  будут заменены маршруты следования от начального пункта до остановки "ПТП" троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 3, 4 перевозками на автобусах по аналогичный маршрутам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Pit Pik 17 августа 2024 18:59 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:32 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.

Анатолий Илларионов 16 августа 2024 12:28 На стрелке Волги и Самары построят концертный зал

Слава Богу не матрёшки!

Other Game 09 августа 2024 10:35 Ущерб от вывода в частную собственность лесов Самары оценили в 50 млрд рублей

Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться

Irina Anufrieva 25 июля 2024 14:01 Социальный психолог Михаил Вершинин о том, как не стать жертвой информационной войны

интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.

Фото на сайте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

В Самаре запретят парковаться на Волжском проспекте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1