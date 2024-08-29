В Новокуйбышевске общественный транспорт изменит маршруты из-за ремонта на ул. Миронова

В Новокуйбышевске с 22:00 31 августа до 03:00 2 сентября будет закрыта проезжая часть дороги по ул. Кирова в районе пересечения с ул. Миронова.

Движение автобусных маршрутов: № 9в, 9к, 10, 10к, 10в (39кв), 10в (72кв), 11, 26, 122, 123 в части их следования от пересечения ул. Миронова и ул. Гагарина до пересечения ул. Кирова и ул. Промышленная по ул. Гагарина и ул. Кирова будет изменено.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 3, 4 будут осуществлять перевозки от остановки "ПТП" до конечной остановки соответствующего маршрута.

Троллейбусные маршруты №№ 5, 6 будут осуществлять перевозки от 72 квартала по пр. Победы до ул. Бочарикова (ул. Бочарикорва — ул. Егорова — ул. Суворова — ул. 50-летия НПЗ — ул. Осипенко — ул. 50-летия НПЗ — ул. Кирова — ул. Чернышевского — ул. Пирогова — пр. Победы до 72 квартала)

Также будут заменены маршруты следования от начального пункта до остановки "ПТП" троллейбусных маршрутов №№ 1, 2, 3, 4 перевозками на автобусах по аналогичный маршрутам.