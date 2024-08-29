Роспотребнадзор сообщил, на каких пляжах не стоит купаться в Самарской области

В четверг, 29 августа, Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщило свежие данные мониторинга пляжей.
На территории области организован 31 пляж, все их регулярно проверяют на соответствие воды и песка санитарным требованиям.
Так, с 21 по 28 августа обнаружилось, что на нескольких пляжах пробы воды по микробиологическим показателям не соответствуют нормам: мкр. Моркваши Жигулевск; городские пляжи № 1, № 2, № 3 Сызрани; МАУ Сызрани "ДДОЦ" ДОЛ "Юность"; пляж ДЗСОЛ "Дружба" Чапаевск.
Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует ограничить купание на этих пляжах.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.