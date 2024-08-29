Роспотребнадзор сообщил, на каких пляжах не стоит купаться в Самарской области

В четверг, 29 августа, Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщило свежие данные мониторинга пляжей.

На территории области организован 31 пляж, все их регулярно проверяют на соответствие воды и песка санитарным требованиям.

Так, с 21 по 28 августа обнаружилось, что на нескольких пляжах пробы воды по микробиологическим показателям не соответствуют нормам: мкр. Моркваши Жигулевск; городские пляжи № 1, № 2, № 3 Сызрани; МАУ Сызрани "ДДОЦ" ДОЛ "Юность"; пляж ДЗСОЛ "Дружба" Чапаевск.

Управление Роспотребнадзора по Самарской области рекомендует ограничить купание на этих пляжах.