Более 25 тыс. жителей Самарской области уже защитились от гриппа с помощью вакцин

Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян на пресс-конференции, посвященной прививочной кампании, рассказал, что более 25 тыс. жителей региона прошли вакцинацию от гриппа.

"Около 500 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей уже распределены во все прививочные пункты региона. Также ожидаем поставку в течение ближайших полутора месяцев еще 1,5 миллионов доз вакцины. В совокупности это составит почти 1 миллион 900 тысяч доз, из которых 1,5 миллиона доз предназначены для взрослых и более 410 тысяч — для детей. В целом, это позволит достичь 60%-го охвата населения и сформировать иммунную прослойку", — отметил руководитель ведомства.

В регион поставлены три вида вакцины — "Совигрипп", "Флю-М", "Ультрикс Квадри".

Более 25 тыс. жителей Самарской области уже прошли вакцинацию от гриппа. Ежедневно в прививочных пунктах вакцинируются около 5 тыс. человек. Мощности всех пунктов вакцинации позволяют в день прививать более 30 тыс. человек.

Прививаться нужно именно сейчас, подчеркивают специалисты. Традиционно значимый подъем заболеваемости вирусными инфекциями приходится на конец октября-ноябрь. Важно, чтобы до этого периода уже успел сформироваться иммунитет у значительной части населения.

Из-за прививки заболеть нельзя, причинно-следственной связи между прививкой и развитием заболевания нет, говорят врачи.

Прививка не дает 100% гарантии защиты от заражения, но она существенно минимизирует риск развития серьезных осложнений гриппа — пневмонии, гриппозного менингита.

После вакцинации не стоит пренебрегать остальными факторами защиты от вирусных инфекций — личная гигиена, здоровый образ жизни, масочный режим и ограничение пребывания в общественных местах в период подъема заболеваемости.

На сайте регионального министерства здравоохранения размещена карта пунктов вакцинации. На ней можно увидеть количество доз вакцины в каждом конкретном пункте, его график работы.

"Управляемость любой инфекцией обеспечивается полнотой и охватом вакцинации. Чем больше мы обеспечим иммунитет у населения в результате вакцинации, тем проще будет управлять теми подъемами заболеваемости, которые возникнут, — подчеркнул Армен Бенян. — И мы продолжаем говорить о необходимости формирования культуры профилактики и вакцинации в каждой семье. Вакцинация от гриппа — это семейное дело, важно защитить всех родных от тяжелого течения вирусной инфекции и предотвратить опасные осложнения для здоровья. И государство заботится о здоровье семей, предоставляя возможность сделать прививку от гриппа бесплатно".