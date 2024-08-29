Более 25 тыс. жителей Самарской области уже защитились от гриппа с помощью вакцин

Врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян на пресс-конференции, посвященной прививочной кампании, рассказал, что более 25 тыс. жителей региона прошли вакцинацию от гриппа.
"Около 500 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа у взрослых и детей уже распределены во все прививочные пункты региона. Также ожидаем поставку в течение ближайших полутора месяцев еще 1,5 миллионов доз вакцины. В совокупности это составит почти 1 миллион 900 тысяч доз, из которых 1,5 миллиона доз предназначены для взрослых и более 410 тысяч — для детей. В целом, это позволит достичь 60%-го охвата населения и сформировать иммунную прослойку", — отметил руководитель ведомства.
В регион поставлены три вида вакцины — "Совигрипп", "Флю-М", "Ультрикс Квадри".
Более 25 тыс. жителей Самарской области уже прошли вакцинацию от гриппа. Ежедневно в прививочных пунктах вакцинируются около 5 тыс. человек. Мощности всех пунктов вакцинации позволяют в день прививать более 30 тыс. человек.
Прививаться нужно именно сейчас, подчеркивают специалисты. Традиционно значимый подъем заболеваемости вирусными инфекциями приходится на конец октября-ноябрь. Важно, чтобы до этого периода уже успел сформироваться иммунитет у значительной части населения.
Из-за прививки заболеть нельзя, причинно-следственной связи между прививкой и развитием заболевания нет, говорят врачи.
Прививка не дает 100% гарантии защиты от заражения, но она существенно минимизирует риск развития серьезных осложнений гриппа — пневмонии, гриппозного менингита.
После вакцинации не стоит пренебрегать остальными факторами защиты от вирусных инфекций — личная гигиена, здоровый образ жизни, масочный режим и ограничение пребывания в общественных местах в период подъема заболеваемости.
На сайте регионального министерства здравоохранения размещена карта пунктов вакцинации. На ней можно увидеть количество доз вакцины в каждом конкретном пункте, его график работы.
"Управляемость любой инфекцией обеспечивается полнотой и охватом вакцинации. Чем больше мы обеспечим иммунитет у населения в результате вакцинации, тем проще будет управлять теми подъемами заболеваемости, которые возникнут, — подчеркнул Армен Бенян. — И мы продолжаем говорить о необходимости формирования культуры профилактики и вакцинации в каждой семье. Вакцинация от гриппа — это семейное дело, важно защитить всех родных от тяжелого течения вирусной инфекции и предотвратить опасные осложнения для здоровья. И государство заботится о здоровье семей, предоставляя возможность сделать прививку от гриппа бесплатно".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас