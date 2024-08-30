К Дню знаний в Самаре подорожают цветы: цены

По прогнозам маркетплейса локальных брендов Flowwow, спрос на букеты цветов к Дню знаний в Самаре вырастет на 33% по сравнению с июлем 2024 года.
При этом аналитики платформы ожидают незначительного увеличения средней стоимости одного букета. Так, в Самаре такой подарок к Дню знаний может обойтись в 2807 рублей (+2% по сравнению с июлем 2024 года).
Одной из самых востребованных цветочных композиций к празднику может стать авторский букет, состоящий из гортензий, диантусов, хризантем. Предположительно, средняя стоимость такого подарка составит 3180 руб., что на 4% больше, чем в июле 2024 года. При этом цены на монобукеты останутся на уровне прошлого месяца. Так, средняя стоимость композиции, состоящей из одного сорта цветов, может составить 2733 рубля.
Кроме того, спросом будут пользоваться такие кондитерские изделия, как бенто-торты и клубника в шоколаде. Средняя цена клубники в шоколаде в Самаре и Самарской области может снизиться на 6% по сравнению с июлем 2024 г. и составить 2180 руб. за упаковку, а стоимость бенто-торта - вырасти на 3%, до 1369 рублей.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.