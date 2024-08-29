Не по-детски выгодно: Tele2 и ВТБ дают скидку 50% на "MiXX Вместе" при заказе дебетовой карты или стикера для ребенка

Tele2, российский оператор мобильной связи, и банк ВТБ запускают первый проект в рамках соглашения о стратегическом партнерстве. При заказе детской дебетовой карты или платежного стикера ВТБ пользователь получит семейную подписку "MiXX Вместе" за полцены.
Акция Tele2 и ВТБ направлена на аудиторию родителей, которые заботятся о финансовой грамотности и интернет-безопасности своих детей. Детская карта ВТБ позволяет взрослым контролировать расходы ребенка, получать уведомления от банка, а также выбирать получателя кодов для оплаты покупок в интернете. При оформлении карты или платежного стикера клиентам банка также доступен промокод на мультиподписку "MiXX Вместе" со скидкой 50% на год.
Компании Tele2, "Ростелеком" и ГК "Солар" запустили семейную подписку "MiXX вместе", чтобы обеспечить безопасную интернет-среду всем ее пользователям. В продукте 16 сервисов, среди них — обучающие и развлекательные ресурсы для детей, пакет мобильного трафика Tele2 (до 50 Гб) и другие бонусы партнеров программы. Отличительная особенность подписки — подключение к услуге до пяти пользователей, включая родителей, которые могут управлять ею на своем устройстве.
Годовая скидка 50% на мультиподписку "MiXX Вместе" предоставляется и действует при оплате услуги с карты или счета ВТБ. Предложение доступно до 19 февраля 2025 года.
Подробности — на сайте https://www.vtb.ru/promo/mixx/.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.