16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Не по-детски выгодно: Tele2 и ВТБ дают скидку 50% на "MiXX Вместе" при заказе дебетовой карты или стикера для ребенка МТС запустила цифровой гастрономический гид по волжской кухне Пенсионеры в самарских селах стали чаще пользоваться интернетом Tele2 назвала самые качающие села и деревни Самарской области Самарские дачи стали местом притяжения гостей из других регионов

Сотовая связь Транспорт и связь

Не по-детски выгодно: Tele2 и ВТБ дают скидку 50% на "MiXX Вместе" при заказе дебетовой карты или стикера для ребенка

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Tele2, российский оператор мобильной связи, и банк ВТБ запускают первый проект в рамках соглашения о стратегическом партнерстве. При заказе детской дебетовой карты или платежного стикера ВТБ пользователь получит семейную подписку "MiXX Вместе" за полцены.

Фото: предоставлено Tele2

Акция Tele2 и ВТБ направлена на аудиторию родителей, которые заботятся о финансовой грамотности и интернет-безопасности своих детей. Детская карта ВТБ позволяет взрослым контролировать расходы ребенка, получать уведомления от банка, а также выбирать получателя кодов для оплаты покупок в интернете. При оформлении карты или платежного стикера клиентам банка также доступен промокод на мультиподписку "MiXX Вместе" со скидкой 50% на год.

Компании Tele2, "Ростелеком" и ГК "Солар" запустили семейную подписку "MiXX вместе", чтобы обеспечить безопасную интернет-среду всем ее пользователям. В продукте 16 сервисов, среди них — обучающие и развлекательные ресурсы для детей, пакет мобильного трафика Tele2 (до 50 Гб) и другие бонусы партнеров программы. Отличительная особенность подписки — подключение к услуге до пяти пользователей, включая родителей, которые могут управлять ею на своем устройстве.

Годовая скидка 50% на мультиподписку "MiXX Вместе" предоставляется и действует при оплате услуги с карты или счета ВТБ. Предложение доступно до 19 февраля 2025 года.
Подробности — на сайте https://www.vtb.ru/promo/mixx/.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

Фото на сайте

Инновация для буренок от "МегаФона"

Инновация для буренок от "МегаФона"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1