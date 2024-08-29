Россияне рассказали, сколько планируют потратить на букеты к 1 сентября

ВТБ и Росгосстрах выяснили, во сколько обойдется родителям школьников покупка цветов и подготовка к школе. Опрос* показал, что в среднем семьи потратят на цветы от 1000 до 5000 рублей. Дарить букеты учителям 1 сентября планируют 79% российских школьников и их родителей (это число увеличилось на 8 п.п. по сравнению с прошлым годом).

В этом году 34% россиян будут лично дарить букет классному руководителю, а каждый четвертый (26%) участвует в покупке общего букета от всего класса. Еще 19% планируют преподнести цветы даже нескольким учителям. 21% не будут дарить цветы на 1 сентября.

Треть россиян отметили, что стоимость букета по сравнению с прошлым годом выросла на 5-10%, 28% - на 10-15%, еще 14% отметили подорожание более чем на 15%. По мнению четверти россиян, по сравнению с прошлым годом цены на цветы не изменились.

Если в прошлом году потратить на букет до 1000 рублей планировали 38% респондентов, то сейчас доля таких людей снизилась до 21%. Вместе с тем выросло число тех, кто закладывает на покупку цветов от 1000 до 3000 рублей, - с 16% до 29%. Доля покупателей букетов от 3 до 5 тыс рублей практически не изменилась (24%). Более 5 тыс рублей за букет готовы отдать 12% участников опроса. При этом 14% не планируют тратиться и подарят учителям цветы из собственного сада (11% в 2023).

Самыми популярными цветами для букета в честь Дня знаний стали хризантемы (22%), розы (16%) и гладиолусы (11%). Еще 18% россиян собирают микс из разных цветов. 89% опрошенных собираются приобрести букеты в школу днем или вечером в воскресенье 1 сентября, а 11% - утром перед линейкой в День знаний, который в этом году перенесли на 2 сентября.

Общероссийский индекс букета, рассчитанный ВТБ и СК "Росгосстрах" как соотношение общих затрат на подготовку ребенка к школе к расходам на цветы, в этом году снизился на 1,9 п.п. и составил 8,9 (10,8 в прошлом году). Доля расходов на букеты в общих затратах на подготовку ребенка к школе оказалась самой высокой в Волгограде и Казани, а самой низкой - в Уфе и Красноярске*. В Самаре этот показатель составил 6,8, что несколько ниже среднероссийского.

Что касается общих расходов на подготовку к школе, большинство родителей (73%) сообщили об увеличении затрат в этом году. Только 6% заявили о снижении расходов. 42% родителей планируют потратить на подготовку детей от 10000 до 20000 рублей. Четверть (25%) опрошенных заявили о расходах в диапазоне от 20000 до 30000 рублей. 14% потратят от 30000 до 50000 рублей, столько же - до 10000 рублей. Еще 5% респондентов потратят к 1 сентября более 50000 рублей.

Более половины родителей (62%) считают, что основная статья расходов на подготовку детей к школе - это одежда и обувь. Оплату дополнительного образования запланировали 17% родителей (26% в Москве и Московской области). Еще 12% собираются оплачивать кружки и секции. 4% семей указали, что самые большие затраты у них планируются на покупку книг и канцелярских принадлежностей.

"Начало учебного года влечет дополнительные траты для семьи. Это не только покупка школьных принадлежностей, но и оплата кружков, а также секций, курсов изучения иностранных языков, покупка цветов учителям и т.д. Обычно часть потраченных денег можно вернуть, если расплачиваться картой и заранее подключить соответствующие категории кешбэка. Таким образом можно сэкономить 5-25% семейного бюджета", - отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.