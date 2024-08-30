С сентября в Самаре изменится график дачных перевозок

С 1 сентября в Самаре автобусы по дачным маршрутам будут начинать движение на час позже, а завершать – на час раньше, нежели летом, сообщает городской дептранс. При этом дачные перевозки, как и прежде, будут выполняться по средам, пятницам и выходным дням.
Новое расписание вводится в связи с уменьшением светового дня и действует до 30 сентября.
В октябре автобусы будут ходить к дачным массивам только по субботам и воскресеньям.
Последние комментарии
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.