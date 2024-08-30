С сентября в Самаре изменится график дачных перевозок

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С 1 сентября в Самаре автобусы по дачным маршрутам будут начинать движение на час позже, а завершать – на час раньше, нежели летом, сообщает городской дептранс. При этом дачные перевозки, как и прежде, будут выполняться по средам, пятницам и выходным дням.