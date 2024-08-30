Из Курумоча в Минск будет летать больше рейсов

В августе в расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Минск, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Дополнительную частоту на данном направлении добавила авиакомпания Red Wings. Теперь полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и субботам. По вторникам вылет запланирован на 15:40, прибытие в Минск — в 17:15. Рейс в Самару отправляется в 18:15, прибывает в аэропорт Курумоч — в 21:35.

По субботам расписание осталось прежним: вылет из Самары — в 11:40, прибытие в Минск — в 13:15. Вылет рейса из Минска запланирован на 22:20, посадка в аэропорту Курумоч — ночью в воскресенье, в 01:40. Полеты будут выполняться на Sukhoi Superjet, продолжительность полета — 2 часа 30 минут.

Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта http://kuf.aero/schedule, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчика.