Из Курумоча в Минск будет летать больше рейсов

В августе в расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Минск, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Дополнительную частоту на данном направлении добавила авиакомпания Red Wings. Теперь полеты выполняются два раза в неделю — по вторникам и субботам. По вторникам вылет запланирован на 15:40, прибытие в Минск — в 17:15. Рейс в Самару отправляется в 18:15, прибывает в аэропорт Курумоч — в 21:35.
По субботам расписание осталось прежним: вылет из Самары — в 11:40, прибытие в Минск — в 13:15. Вылет рейса из Минска запланирован на 22:20, посадка в аэропорту Курумоч — ночью в воскресенье, в 01:40. Полеты будут выполняться на Sukhoi Superjet, продолжительность полета — 2 часа 30 минут.
Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта http://kuf.aero/schedule, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчика.
Последние комментарии
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Не надо называть причины. Назовите фамилии виновных.
Всем наплевать на город - только деньги. Одни жлобы строят трущебы за бешеные деньги, другие залезают в пожизненные долги за право жить человейнмке без удобств. Потом власть удивляется, а что это народ не рожает и сваливает из области.
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!