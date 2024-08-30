"Росгосстрах": велосипед и футбол более травмоопасны для детей, чем единоборства

Различные травмы при занятиях спортом и активных играх являются одними из самых распространенных страховых случаев с несовершеннолетними. Причиной 28% обращений, поступивших в этом году в "Росгосстрах" от родственников детей, застрахованных в компании от несчастного случая, стали "спортивные" травмы — в том числе полученные и на уроках физкультуры в школе. Уже осуществленные выплаты по ним составили 28% в общем объеме возмещения по полисам страхования детей от несчастных случаев.
Согласно статистике, которую страховщик обнародовал в преддверии Дня знаний, самими травмоопасными активностями для детей в этом году стали катание на велосипеде и игра футбол. Они лидируют и по количеству заявленных "спортивных" страховых событий, и по объему выплат. В числе лидеров по объему выплаченного возмещения также вошли страховые случаи во время катания на самокатах и уроков физкультуры в школах. Примечательно, что борьба и прочие единоборства оказались в этом году для детей даже менее травматичными, чем, например, баскетбол или батут.
Набольшее количество спортивных травм (56%) приходится на учащихся средней школы в возрасте от 11 до 15 лет, на младших школьников и дошколят — 34%. Подростки 16-17 лет травмируются по сравнению с ними реже.
"Сегодня "Росгосстрах" предлагает своим клиентам персональные, семейные и коллективные договоры страхования от несчастных случаев — как с полным покрытием всех рисков, так и специализированные, для занятий спортом и участия в соревнованиях. И за первые 6 месяцев этого года количество застрахованных по таким программам детей выросло на треть в сравнении с первым полугодием 2023 года, — отмечает заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольга Купцова. — При этом стоимость двухнедельного полиса для наиболее распространенных видов спорта начинается от 270 рублей — именно этот вариант зачастую и выбирают родители маленьких спортсменов. Хочу отметить, что тем самым они, конечно, решают задачу получить для ребенка допуск к соревнованиям, но не обеспечивают ему финансовую защиту должного уровня. Выплаты за травмы осуществляются по таблицам и зависят от степени тяжести полученных повреждений, размер определяется в процентах от страховой суммы по договору. И если страховая сумма изначально небольшая, то и размер страхового возмещения не может быть большим. По нашей статистике, в этом году средняя выплата по детским полисам НС составила порядка 3300 рублей, а максимальная "спортивная" — 63 тыс. рублей за травмы после падения с велосипеда. Чтобы страховая защита действительно работала, а размер выплат не разочаровывал, мы рекомендуем родителям страховать своих детей на суммы, которые реально могут обеспечить защиту и стать значимой поддержкой на период восстановления после травм".
Последние комментарии
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.