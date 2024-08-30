"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за август

За период с 9 по 22 августа "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 69 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 410 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила 9 миллионов рублей. Страховой случай произошел в Кемеровской области: сгорел застрахованный дом. В результате короткого замыкания застрахованное имущество было полностью уничтожено. "Ингосстрах" после предоставления всех необходимых документов выплатил клиенту страховое возмещение в размере полной страховой суммы.

Еще один аналогичный страховой случай произошел в Нижегородской области — проблемы с проводкой привели к возгоранию всего дома клиента. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю 8,9 миллиона рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование имущества от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Страховщик предлагает готовые страховые полисы, а также дает возможность настроить полис самостоятельно, включив необходимые риски. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.