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Страхование Финансы

"Ингосстрах" рассказал о выплатах по ИФЛ за август

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За период с 9 по 22 августа "Ингосстрах" выплатил своим клиентам более 69 миллионов рублей в сегменте страхования имущества физических лиц. За это время было урегулировано 410 убытков.

Самая крупная выплата за этот период составила 9 миллионов рублей. Страховой случай произошел в Кемеровской области: сгорел застрахованный дом. В результате короткого замыкания застрахованное имущество было полностью уничтожено. "Ингосстрах" после предоставления всех необходимых документов выплатил клиенту страховое возмещение в размере полной страховой суммы.

Еще один аналогичный страховой случай произошел в Нижегородской области — проблемы с проводкой привели к возгоранию всего дома клиента. "Ингосстрах" выплатил по этому случаю 8,9 миллиона рублей.

"Ингосстрах" — один из лидеров в сегменте страхования недвижимости в России. Компания постоянно модернизирует свои полисы страхования квартиры, дома и дачи, чтобы клиенты могли защитить здание, имущество, расположенное внутри, а также гражданскую ответственность перед третьими лицами. В рамках полиса доступно страхование имущества от залива, пожара, взрыва бытового газа, кражи и природных катаклизмов. Страховщик предлагает готовые страховые полисы, а также дает возможность настроить полис самостоятельно, включив необходимые риски. Например, можно защитить ремонт квартиры, мебель и технику.

Клиенты "Ингосстраха" могут сообщить о страховом случае без посещения офиса — в мобильном приложении IngoMobile.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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