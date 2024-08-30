Число финансово грамотных жителей Самары за год достигло 41%

Чуть больше половины самарцев (52%) считают себя финансово грамотными. Таковы результаты опроса, который провела компания "СберСтрахование". Причем число респондентов, высоко оценивающих собственные навыки обращения с деньгами, выросло на 11% — год назад их был 41%.
Под финансовой грамотностью большинство самарцев понимают умение распознавать мошенничество (68%). Причем 85% считают, что способны это делать. А 63% отметили способность вести личный и семейный бюджеты. Не менее важно, по мнению участников опроса, разбираться в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах — так ответили 43%.
Грамотно распоряжаться своими доходами и расходами умеют 65% опрошенных, копить и создавать финансовую подушку — половина респондентов, а каждый пятый заявил, что разбирается в налогах. Большинство следят за своими тратами (69%), но 22% признались, что не ведут бюджет вовсе.
Респонденты также рассказали, откуда получают знания о финансах. Больше половины читают книги и профильные СМИ (59%) — за прошедший год этот показатель вырос на 22%, а материалы массовых СМИ — 22% (год назад — 24%).
О желании улучшить свои знания сообщили 31% самарцев. В основном им хотелось бы лучше разбираться в ипотеке (33%), банковских вкладах (32%), кредитовании (29%) и инвестировании (24%).
"Уровень финансовой грамотности растет, поэтому все больше самарцев начинают разбираться в различных финансовых инструментах. По данным нашего опроса, 85% респондентов в Самаре уже имеют вклады, а 79% — полисы ОСАГО и каско. Важно регулярно повышать свою финансовую грамотность. Это еще один шаг к стабильному финансовому будущему вашей семьи", — прокомментировала управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.
В целом специалисты "СберСтрахования" опросили жителей 37 российских городов с населением свыше 500 тыс. человек.
Согласно результатам, финансово грамотными себя считают почти две трети россиян (64%). Это на 9% выше прошлогоднего показателя.
Выше всего собственную финансовую грамотность оценили жители Оренбурга (97%), Владивостока (89%), Иркутска (88%), Астрахани (87%) и Красноярска (84%). Наименее подкованными в этом вопросе себя считают в Казани (44%) и Екатеринбурге (47%). Любопытно, что москвичи и петербуржцы тоже оказались весьма самокритичными (49% и 54% соответственно).
Грамотными в финансовом плане себя чаще всего называют люди в возрасте 18–30 лет (73%), а реже всего — респонденты старше 60 лет (56%). Тем не менее за год доля представителей старшего поколения подросла на 7%.
"Уровень финансовой грамотности повышается, и россияне все чаще используют вспомогательные онлайн-инструменты. Так, сервисами по управлению личными финансами в приложении "Сбербанк Онлайн" на ежедневной основе сейчас пользуется 26 млн клиентов, а год назад таких клиентов было 12,6 млн. Наиболее популярными стали: ″Анализ финансов″ (24,7 млн ежедневных пользователей), ″Всего средств″ (5,6 млн ежедневных пользователей) и ″Автонакопления″ (2,7 млн активных копилок). Также наше направление персонального финансового менеджмента комплексно рассматривает финансовое поведение людей, их привычки, цели и проблемные зоны, чтобы с помощью AI-рекомендательной системы подобрать персональные советы под конкретные жизненные ситуации: по экономии, дополнительной выгоде, формированию накоплений, преумножению капитала или по защите от рисков. Например, что касается рисков, по данным нашего опроса, 74% респондентов уже имеют полисы ОСАГО и каско, а 67% — вклады в банках. Учитывая растущие риски кибератак и других угроз, страхование становится важнейшим элементом защиты как личных, так и бизнес-активов. Страховка позволяет подготовиться к любым непредвиденным ситуациям и уверенно смотреть в будущее", — объяснил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.