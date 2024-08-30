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Страхование Финансы

Число финансово грамотных жителей Самары за год достигло 41%

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Чуть больше половины самарцев (52%) считают себя финансово грамотными. Таковы результаты опроса, который провела компания "СберСтрахование". Причем число респондентов, высоко оценивающих собственные навыки обращения с деньгами, выросло на 11% — год назад их был 41%.

Под финансовой грамотностью большинство самарцев понимают умение распознавать мошенничество (68%). Причем 85% считают, что способны это делать. А 63% отметили способность вести личный и семейный бюджеты. Не менее важно, по мнению участников опроса, разбираться в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах — так ответили 43%.

Грамотно распоряжаться своими доходами и расходами умеют 65% опрошенных, копить и создавать финансовую подушку — половина респондентов, а каждый пятый заявил, что разбирается в налогах. Большинство следят за своими тратами (69%), но 22% признались, что не ведут бюджет вовсе.
Респонденты также рассказали, откуда получают знания о финансах. Больше половины читают книги и профильные СМИ (59%) — за прошедший год этот показатель вырос на 22%, а материалы массовых СМИ — 22% (год назад — 24%).

О желании улучшить свои знания сообщили 31% самарцев. В основном им хотелось бы лучше разбираться в ипотеке (33%), банковских вкладах (32%), кредитовании (29%) и инвестировании (24%).
"Уровень финансовой грамотности растет, поэтому все больше самарцев начинают разбираться в различных финансовых инструментах. По данным нашего опроса, 85% респондентов в Самаре уже имеют вклады, а 79% — полисы ОСАГО и каско. Важно регулярно повышать свою финансовую грамотность. Это еще один шаг к стабильному финансовому будущему вашей семьи", — прокомментировала управляющий Самарским отделением Сбербанка Наталья Красулина.

В целом специалисты "СберСтрахования" опросили жителей 37 российских городов с населением свыше 500 тыс. человек.

Согласно результатам, финансово грамотными себя считают почти две трети россиян (64%). Это на 9% выше прошлогоднего показателя.

Выше всего собственную финансовую грамотность оценили жители Оренбурга (97%), Владивостока (89%), Иркутска (88%), Астрахани (87%) и Красноярска (84%). Наименее подкованными в этом вопросе себя считают в Казани (44%) и Екатеринбурге (47%). Любопытно, что москвичи и петербуржцы тоже оказались весьма самокритичными (49% и 54% соответственно).

Грамотными в финансовом плане себя чаще всего называют люди в возрасте 18–30 лет (73%), а реже всего — респонденты старше 60 лет (56%). Тем не менее за год доля представителей старшего поколения подросла на 7%.

"Уровень финансовой грамотности повышается, и россияне все чаще используют вспомогательные онлайн-инструменты. Так, сервисами по управлению личными финансами в приложении "Сбербанк Онлайн" на ежедневной основе сейчас пользуется 26 млн клиентов, а год назад таких клиентов было 12,6 млн. Наиболее популярными стали: ″Анализ финансов″ (24,7 млн ежедневных пользователей), ″Всего средств″ (5,6 млн ежедневных пользователей) и ″Автонакопления″ (2,7 млн активных копилок). Также наше направление персонального финансового менеджмента комплексно рассматривает финансовое поведение людей, их привычки, цели и проблемные зоны, чтобы с помощью AI-рекомендательной системы подобрать персональные советы под конкретные жизненные ситуации: по экономии, дополнительной выгоде, формированию накоплений, преумножению капитала или по защите от рисков. Например, что касается рисков, по данным нашего опроса, 74% респондентов уже имеют полисы ОСАГО и каско, а 67% — вклады в банках. Учитывая растущие риски кибератак и других угроз, страхование становится важнейшим элементом защиты как личных, так и бизнес-активов. Страховка позволяет подготовиться к любым непредвиденным ситуациям и уверенно смотреть в будущее", — объяснил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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