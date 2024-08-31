В Самаре 1 сентября откроется музей театральных кукол

1 сентября Самарский театр кукол открывает уникальный и единственный в регионе музей театральных кукол, сообщает министерство культуры по Самарской области.

Экспозиция музея разместилась в обновленном выставочном зале, на третьем этаже театра и познакомит посетителей с более чем 100 уникальными куклами из постановок разных лет.



"Открытие музея — это важное событие не только для нашего театра, но и для всего культурного пространства региона, — говорит директор Самарского театра кукол Ольга Дикушина. — Теперь у нас есть возможность сохранять и демонстрировать уникальные экспонаты, рассказывая жителям Самары об истории и развитии искусства театра кукол".

Реконструкция исторического здания, куда переехал Самарский театр кукол стала возможна благодаря нацпроекту "Культура". Обновленное здание превратило театр в современное творческое пространство: теперь в нем можно не только смотреть спектакли, но посещать выставки, которые размещаются в просторном фойе театра, а также развивать свои креативные способности на занятиях в театральной студии.