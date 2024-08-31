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Хоккей Спорт

ХК "Лада" стал третьим на Кубке губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккеисты "Лады" одолели "Югру" на Кубке губернатора Челябинской области и заняли третье место по итогам турнира.

Фото: пресс-служба ХК "Лада"

Перед заключительной игрой на челябинском льду Олег Браташ внес несколько незначительных изменений в состав. Также в заявке появился Иван Романов, пропустивший минувшие встречи с "Трактором" и "Амуром", а вместо Александра Трушкова в рамке появился Максим Третьяк.

Первый период, несмотря на некоторое преимущество тольяттинцев по броскам в створ, выдался безголевым, а вот после перерыва игра постепенно выровнялась и на 26-й минуте "Югра" неожиданно открыла счет — Егор Гурзанов броском с разворота застал врасплох Максима Третьяка. 1:0. Исправлять ситуацию "автозаводцы" начали в заключительной трети и на 48-й минуте Егор Черников вывел Никиту Попугаева на ударную позицию в центре круга вбрасывания, с которой 81-й номер "Лады" был точен. 1:1. Дожать представителя Всероссийской хоккейной лиги волжане сумели в концовке основного времени. Андрей Алтыбармакян расторопнее всех сработал на чужом пятаке и с близкого расстояния расстрелял югорские ворота — 1:2. Таким образом, тольяттинский коллектив занимает третье место по итогам турнира в Челябинске.

Кроме того, оргкомитет Кубка губернатора Челябинской области отметил успехи Дениса Баранцева, признав его лучшим защитником турнира.

Свой следующий матч "Лада" проведет уже в рамках регулярного чемпионата КХЛ и на домашнем льду "автозаводцы" 5 сентября встретятся с ярославским "Локомотивом".

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