Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала на турнире в США

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнире "Большого шлема", сообщает championat.com. В третьем раунде US Open 20-летняя россиянка обыграла итальянку Сару Эррани со счетом 6:2, 6:2.
Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Диана Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Матч состоится в понедельник, 2 сентября.
В 2024 г. Диана выиграла три титула на уровне WTA, все — на трех разных покрытиях (хард, грунт, трава). Кроме того, Шнайдер завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2024 в парном разряде с Миррой Андреевой. В финале девушки уступили Саре Эррани и Ясмин Паолини.
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!