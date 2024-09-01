Диана Шнайдер вышла в 1/8 финала на турнире в США

Уроженка Тольятти Диана Шнайдер впервые в карьере вышла в четвертый круг на турнире "Большого шлема", сообщает championat.com. В третьем раунде US Open 20-летняя россиянка обыграла итальянку Сару Эррани со счетом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. В рамках встречи Шнайдер выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Эррани ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США — 2024 Диана Шнайдер поборется с шестой ракеткой мира американской теннисисткой Джессикой Пегулой. Матч состоится в понедельник, 2 сентября.

В 2024 г. Диана выиграла три титула на уровне WTA, все — на трех разных покрытиях (хард, грунт, трава). Кроме того, Шнайдер завоевала серебряную медаль Олимпийских игр — 2024 в парном разряде с Миррой Андреевой. В финале девушки уступили Саре Эррани и Ясмин Паолини.